Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..
Dört tane kızı olan Acun Ilıcalı yeniden baba olmaya mı hazırlanıyor? Sosyal medya gündemine düşen bu bomba gibi iddialar ortalığı kırdı geçti. Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte habere dair tüm detaylar…
Televizyon sektörünün başarılı ismi Acun Ilıcalı gündemden düşmek bilmiyor. Sahibi olduğu TV8 kanalında yayına soktuğu her program reyting rekoru kıran Acun Ilıcalı bu defa farklı bir iddia ile gündeme geldi. Dört kız babası olan üç evlilik yapmış Acun Ilıcalı bir kere daha baba olmaya mı hazırlanıyor? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte o iddiaların yanıtı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.