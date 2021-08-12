Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..

Televizyon sektörünün başarılı ismi Acun Ilıcalı gündemden düşmek bilmiyor. Sahibi olduğu TV8 kanalında yayına soktuğu her program reyting rekoru kıran Acun Ilıcalı bu defa farklı bir iddia ile gündeme geldi. Dört kız babası olan üç evlilik yapmış Acun Ilıcalı bir kere daha baba olmaya mı hazırlanıyor? Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? İşte o iddiaların yanıtı…

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