Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak!

Sen Çal Kapımı dizisinde bir seneden fazladır emek veren ve neredeyse en uzun dizisi haline gelen Hande Erçel yavaş yavaş finale yaklaşmış olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Dizi final yapmaya doğru ilerlerken Hande Erçel Mevlana’nın kızı rolünde oynamayı kabul etti. İşte karşınızda Kimya Hatun…

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