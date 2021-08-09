09 Ağu 2021 - 16:15 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 16:31
Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak!
Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı oyuncusu Hande Erçel Mevlana’nın kızı ilan edildi. Yer aldığı film çekimlerinde Mevlana’nın kızı Kimya Hatunu oynayacak. Hande Erçel’in o görüntüleri beğeni rekorları kırdı. İşte o çok merak edilen Kimya Hatun…
Sen Çal Kapımı dizisinde bir seneden fazladır emek veren ve neredeyse en uzun dizisi haline gelen Hande Erçel yavaş yavaş finale yaklaşmış olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Dizi final yapmaya doğru ilerlerken Hande Erçel Mevlana’nın kızı rolünde oynamayı kabul etti. İşte karşınızda Kimya Hatun…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.