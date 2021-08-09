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09 Ağu 2021 - 17:12

Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak!

Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi öyle bir isimle görüntülendi ki görenler ‘’Şeyma kıskançlıktan çatlayacak’’ dedi. Acun Ilıcalı’ya boşandıktan sonra ilişki yaşamaya başladığı Guido Senia yeni bir isimle aşk yaşamaya başladı. O ismi görenlerin yüreğine indi. Öyle bir isim ki Şeyma Subaşı bile kıskançlıktan çatlayacak.