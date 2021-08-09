Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak!
Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi öyle bir isimle görüntülendi ki görenler ‘’Şeyma kıskançlıktan çatlayacak’’ dedi. Acun Ilıcalı’ya boşandıktan sonra ilişki yaşamaya başladığı Guido Senia yeni bir isimle aşk yaşamaya başladı. O ismi görenlerin yüreğine indi. Öyle bir isim ki Şeyma Subaşı bile kıskançlıktan çatlayacak.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Boşanma sonrası başladığı ilişkisi kısa süren Şeyma Subaşı şimdilerde Meedo ile olan ilişkisiyle anılıyor. Şeyma Subaşı’nın eski sevgilisi öyle bir isimle birlikte ki görenlerin ağzı açık kaldı. Şeyma Subaşı’ndan sonra ilişki yaşamaya başladığı o isim sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.