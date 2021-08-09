Serdar Ortaç’ın İlknur Soydaş’ın Göbeğinden Zeytin’i Öyle Bir Yedi ki; İzleyenlerin Midesi Ağzına Geldi! ‘’Üzerime Yapıştı…’’
Serdar Ortaç’ın yıllar geçse de dinmeyen olaylarına bir yenisi daha eklendi. İlknur Soydaş’ın göbeğinden zeytini öyle bir yemişti ki, görenlerin midesi ağzına geldi. Yıllar sonra o klip hakkında konuşan İlknur Soydaş öyle şeyler söyledi ki sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte İlknur Soydaş’ın o itirafları…
Son haliyle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç özellikle de Chloe ile evliliklerini sonlandırmalarının ardından hayatını pek de düzene sokamamıştı. Evliliği güzel manken Chloe ile yolunda gitmeyen Serdar Ortaç boşanma karar vermişti. Hemen sonrasında ise ödediği nafaka ile gündeme gelen Serdar Ortaç şimdi de bambaşka bir konuya sosyal medyanın diline düştü. İzleyenlerin unuttuğu o video yeniden gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.