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09 Ağu 2021 - 17:44

Serdar Ortaç’ın İlknur Soydaş’ın Göbeğinden Zeytin’i Öyle Bir Yedi ki; İzleyenlerin Midesi Ağzına Geldi! ‘’Üzerime Yapıştı…’’

Serdar Ortaç’ın yıllar geçse de dinmeyen olaylarına bir yenisi daha eklendi. İlknur Soydaş’ın göbeğinden zeytini öyle bir yemişti ki, görenlerin midesi ağzına geldi. Yıllar sonra o klip hakkında konuşan İlknur Soydaş öyle şeyler söyledi ki sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte İlknur Soydaş’ın o itirafları…