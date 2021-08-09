- 09 Ağu 2021 - 17:44 G: 09 Ağu 2021 - 17:56

Serdar Ortaç’ın İlknur Soydaş’ın Göbeğinden Zeytin’i Öyle Bir Yedi ki; İzleyenlerin Midesi Ağzına Geldi! ‘’Üzerime Yapıştı…’’

Serdar Ortaç’ın yıllar geçse de dinmeyen olaylarına bir yenisi daha eklendi. İlknur Soydaş’ın göbeğinden zeytini öyle bir yemişti ki, görenlerin midesi ağzına geldi. Yıllar sonra o klip hakkında konuşan İlknur Soydaş öyle şeyler söyledi ki sosyal medyaya bomba gibi düştü. İşte İlknur Soydaş’ın o itirafları…

Karabiberim Yıllar Sonra Yeniden Gündemde!

Son haliyle sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç özellikle de Chloe ile evliliklerini sonlandırmalarının ardından hayatını pek de düzene sokamamıştı. Evliliği güzel manken Chloe ile yolunda gitmeyen Serdar Ortaç boşanma karar vermişti. Hemen sonrasında ise ödediği nafaka ile gündeme gelen Serdar Ortaç şimdi de bambaşka bir konuya sosyal medyanın diline düştü. İzleyenlerin unuttuğu o video yeniden gündeme geldi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

09 Ağu 2021 - 17:44 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?” mask
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?”
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu? mask
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu?
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı! mask
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü!
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…'' mask
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…''
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar… mask
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar…
Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak! mask
Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak!
Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak! mask
Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak!
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor!
Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti! mask
Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?” mask
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?”
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu? mask
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu?
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı! mask
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü!
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…'' mask
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…''
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar… mask
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar…
Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak! mask
Şeyma Subaşı’nın Eski Sevgilisi Öyle Bir İsimle Görüntülendi ki; Şeyma Kıskançlıktan Çatlayacak!
Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak! mask
Yok Artık! Hande Erçel Mevlana’nın Kızı ilan Edildi! Duyanlar Şok Oldu! Kim Hatun Olacak!
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor! mask
Acun Ilıcalı’nın Bir Çocuğu Daha mı Oluyor? Ayça Çağla Altunkaya Hamile mi? Bu İddialar Sosyal Medyayı Sallıyor!
Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti! mask
Şeyma Subaşı’nın Seksi Pozlarının Sırrı Belli Oldu! Kamera Karşısına Geçti ve Nasıl poz Verilir Herkese Öğretti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?” mask
Ece Üner Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Görenleri Şaşkına Çevirdi.. Sosyal Medyada Büyük Bir Tepki Toplayan Ece Üner “Yok Artık” Dedirtti! Takipçileri Bu Olay Sonrası Çıldırdı.. “Ne Yaptın Be Ece Üner?”
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu? mask
Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu?
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı! mask
Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü!
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…'' mask
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…''
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar… mask
Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status