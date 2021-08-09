Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar…
ATV kanallarında yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert programıyla birlikte ün yapmış olan Gazeteci araştırmacı Müge Anlı 2. Evliliğini yapmaya mı hazırlanıyor? İlk eşinden boşanan ve bir kızı bulunan Müge Anlı bindallısını giydi. Güzel ve başarılı sunucu gönlünü birine mi kaptırdı? İşte habere dair tüm detaylar…
Müge Anlı ile tatlı Sert programıyla senelerdir kariyer basamaklarını sağlam bir şekilde tırmanan Müge Anlı yeni sezon öncesi bomba gibi bir iddia ile sosyal medya gündemine düştü. Müge Anlı’nın evleneceği yönündeki iddialar hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken hayranları olayın şokunu henüz atlatamadı. Peki Müge Anlı evleniyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.