- 09 Ağu 2021 - 17:53 G: 09 Ağu 2021 - 18:26

Müge Anlı Binallısını Giydi! Kafalardaki Tek Soru ‘’Müge Anlı Evleniyor mu?’’ Oldu. Peki Müge Anlı 2. Evliliğini Yapmaya mı Hazırlanıyor? İşte Detaylar…

ATV kanallarında yayınlanan Müge Anlı ile tatlı Sert programıyla birlikte ün yapmış olan Gazeteci araştırmacı Müge Anlı 2. Evliliğini yapmaya mı hazırlanıyor? İlk eşinden boşanan ve bir kızı bulunan Müge Anlı bindallısını giydi. Güzel ve başarılı sunucu gönlünü birine mi kaptırdı? İşte habere dair tüm detaylar…

Oradan Oraya Koşturdu!

Müge Anlı ile tatlı Sert programıyla senelerdir kariyer basamaklarını sağlam bir şekilde tırmanan Müge Anlı yeni sezon öncesi bomba gibi bir iddia ile sosyal medya gündemine düştü. Müge Anlı’nın evleneceği yönündeki iddialar hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken hayranları olayın şokunu henüz atlatamadı. Peki Müge Anlı evleniyor mu?

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09 Ağu 2021 - 17:53 Ankara- Yaşam

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