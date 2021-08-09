09 Ağu 2021 - 18:27 Güncelleme: 09 Ağu 2021 - 18:40
Arka Sokaklardan Son Yaz Transferine Sosyal Medyadan Öyle Bir Tepki geldi ki; ''her Türlü Sana Küfür Edeceğim…''
Arka Sokaklardan Son yaz Transferine sosyal medyadan gelen tepkiler büyümeye devam ediyor. Arka Sokaklardan Son yaz dizisine gideceği öğrenilen isim için sosyal medya kullanıcıları ‘’Her türlü sana küfür edeceğim’’ yorumunda bulundu. İşte haberin tüm detayları…
594.Bölümle sezona ara veren ve yakın zamanda aramıza 15. Sezonuyla dönüş yapacak olan Arka Sokaklar dizisinden izleyicilerini yıkıp bitiren o haber geldi. Görenler ‘’16 Yıldır böyle ihanet görülmedi’’ dedi. O isim Arka Sokakları silip atarken yeni bir diziyle anlaşma yaptığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.