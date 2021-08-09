Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü!

Haziran ayında 6. Sezonuna veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecanlı bir kapanış yaşanmıştı. Yeni sezon hazırlığına diğer tüm dizilerden önce başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna öyle bir isim geliyor ki! Yer yerinden oynayacak. Herkesin merakla beklediği o isim kim? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon kadrosu…

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