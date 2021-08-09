Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Üzücü Haber Bitmek Bilmiyor! İzleyicinin Ciğeri Çürüdü!
8 Eylül 2015 Tarihinde TV ekranlarına gelen ve büyük bir izleyici kitlesi elde ederek 6 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tamı tamına 7 ayrılık yaşandı fakat gelen isim tüm gidenleri unutturacak gibi görünüyor. İşte Çukur dizisinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gelen o isim…
Haziran ayında 6. Sezonuna veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecanlı bir kapanış yaşanmıştı. Yeni sezon hazırlığına diğer tüm dizilerden önce başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kadrosuna öyle bir isim geliyor ki! Yer yerinden oynayacak. Herkesin merakla beklediği o isim kim? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezon kadrosu…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.