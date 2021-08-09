Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı!
Hercai dizisiyle oyunculuk kariyerinde hızlı bir tırmanış yaşayan ve hem ülke genelinde hem de ülke dışında pek çok hayran kitlesi bulunan Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’den sevgilisini çıldırtacak hareket. Öyle bir isimle partner oldu ki görenlere bile ‘’Yok artık!’’ dedirtti. Bakın Akın Akınözü’nden sonra Ebru Şahin’in ağızları açık bırakan partnerine!
Hercai dizisi öncesi de oyunculuk yapan ve Hercai dizisiyle asıl üne kavuşan Ebru Şahın Hercai dizisinin final yapmasının ardından yeni ilişkisiyle ilgili sosyal medya da sık konuşulan isimler arasında yer almıştı. Basketbol oyuncusu Cedi Osman’la uzun süredir birlikte olan Ebru Şahin Hercai dizisinin final yapmasının ardından sevgilisiyle uzun bir tatil maratonuna atılmıştı. Şimdilerde yeni bir projeye imza atan Ebru Şahin’in yeni partneri bakın kim. İşte o herkesi şaşırtan isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.