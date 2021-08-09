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09 Ağu 2021 - 18:44

Hercai’nin Reyyan’ı Basketbolcu Sevgilisini Deliye Döndürecek! Öyle Bir İsimle Partner Oldu ki; Görenlerin Gözü Kaldı!

Hercai dizisiyle oyunculuk kariyerinde hızlı bir tırmanış yaşayan ve hem ülke genelinde hem de ülke dışında pek çok hayran kitlesi bulunan Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin’den sevgilisini çıldırtacak hareket. Öyle bir isimle partner oldu ki görenlere bile ‘’Yok artık!’’ dedirtti. Bakın Akın Akınözü’nden sonra Ebru Şahin’in ağızları açık bırakan partnerine!