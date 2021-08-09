Şeyma Subaşı’la Ablası Arasında Öyle Bir Şey yaşandı ki; Aile Bağları Tamamen Koptu mu?
Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı öyle bir ihanete uğradı ki artık nasıl toparlanacağı bilinmiyor. Subaşı’nın gündeme farklı farklı konularla gelmesinin yanı bu defa her şey çok farklı. Öz ablasından yediği bu darbe kendine gelmesini engelleyecek. O hiç bilinmeyen gerçekler ve görüntüler haberimizin devamında yer alıyor.
Olayların kadını olarak bildiğimiz Şeyma Subaşı yine gündemin orta yerinde. Son darbesi hiç beklemediği bir yerden geldi. Yaptığı evlilik sonrası boşanması ve gelgitli ilişkisiyle sürekli olarak gündeme gelen Şeyma Subaşı şimdi de ihanet iddialarıyla gündemde yerini aldı. Acun Ilıcalı’yla yaptığı evlilik sonrası gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı artık herkesin tanıdığı bir yüz haline geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.