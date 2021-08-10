İçerde ve Çukur gibi birbirinden iddialı yapımlara imzasını atan Ay Yapım, ara vermeden sezona devam ediyor. Yeni dizisi Üç Kuruş’un müjdesini Çukur’un finalinden seyircisine veren Ay Yapım, dizi ile ilgili tüm detayları da yavaş yavaş seyircisi ile paylaşmaya başlıyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir? Üç Kuruş dizisi hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…





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