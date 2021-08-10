Üç Kuruş Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Üç Kuruş Dizisi Nerede Çekiliyor, Konusu Nedir? Üç Kuruş Dizisi Hangi Kanalda, Hangi Gün Başlıyor
İçerde ve Çukur gibi birbirinden iddialı yapımlara imzasını atan Ay Yapım, ara vermeden sezona devam ediyor. Yeni dizisi Üç Kuruş’un müjdesini Çukur’un finalinden seyircisine veren Ay Yapım yeni dizi ile ilgili çalışmaları hızlandırdı. İşte tüm detaylar...
İçerde ve Çukur gibi birbirinden iddialı yapımlara imzasını atan Ay Yapım, ara vermeden sezona devam ediyor. Yeni dizisi Üç Kuruş’un müjdesini Çukur’un finalinden seyircisine veren Ay Yapım, dizi ile ilgili tüm detayları da yavaş yavaş seyircisi ile paylaşmaya başlıyor. Peki, Üç Kuruş dizisi ne zaman başlayacak? Üç Kuruş dizisi nerede çekiliyor, konusu nedir? Üç Kuruş dizisi hangi kanalda, hangi gün başlıyor? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
10 Ağu 2021 - 22:24 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.