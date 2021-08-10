Yayınlanan üç sezonu ile dizi severleri mest eden Stranger Things geri sayıma başlıyor. İlgi çekici konusu ve başarılı oyunculuk performansları ile dördüncü sezonuna yayına sokmaya hazırlanan Stranger Things ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ifşa olmaya başlıyor. Peki, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things hangi ülkede, nerede, çekiliyor? Stranger Things hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…





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