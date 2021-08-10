Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Ağu 2021 - 22:24

Eda Nur Çakmak Kimdir, Kaç Yaşında? Ankara'da Eda Nur Çakmak Olayı Nedir? Eda Nur Çakmak Neden Nasıl İntihar Etti?

Gencecik yaşında yaşadığı olayları kaldıramayan genç kızın, ani ölümü ardından pek çok soru işareti bıraktı. Herkesi hüzne bulan bu olay Eda Nur’un memleketi Ankara’yı resmen yasa boğdu. İşte Eda Nur Çakmak'la ilgili merak edilen her şey...