- 10 Ağu 2021 - 22:25

Soğuk Baklava Tarifi! Soğuk Baklava Malzemeleri Nelerdir? Soğuk Baklava Nasıl Ortaya Çıktı?

Baklavanın her halinin büyük bir ilgiyle tüketildiği Türkiye’de bir baklava türü son zamanlarda öne çıkmaya başlıyor. Soğuk baklava denilen bu baklava türü ise oldukça merak edilen bir tatlı. Sizde soğuk baklavayı merak ediyorsanız haydi haberimize...

Baklavanın her halinin büyük bir ilgiyle tüketildiği Türkiye’de bir baklava türü son zamanlarda öne çıkmaya başlıyor. Soğuk baklava denilen bu baklava türü, baklavanın doğduğu topraklara yeni bir tat getiriyor. Peki, Soğuk baklava malzemeleri nelerdir? Soğuk baklava nasıl ortaya çıktı? İşte, soğuk baklava tarifi…



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10 Ağu 2021 - 22:25 - Yeme & İçme

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