Soğuk Baklava Tarifi! Soğuk Baklava Malzemeleri Nelerdir? Soğuk Baklava Nasıl Ortaya Çıktı?
Baklavanın her halinin büyük bir ilgiyle tüketildiği Türkiye’de bir baklava türü son zamanlarda öne çıkmaya başlıyor. Soğuk baklava denilen bu baklava türü ise oldukça merak edilen bir tatlı. Sizde soğuk baklavayı merak ediyorsanız haydi haberimize...
Baklavanın her halinin büyük bir ilgiyle tüketildiği Türkiye’de bir baklava türü son zamanlarda öne çıkmaya başlıyor. Soğuk baklava denilen bu baklava türü, baklavanın doğduğu topraklara yeni bir tat getiriyor. Peki, Soğuk baklava malzemeleri nelerdir? Soğuk baklava nasıl ortaya çıktı? İşte, soğuk baklava tarifi…
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10 Ağu 2021 - 22:25 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.