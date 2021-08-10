Hadise Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Hadise Ne Kadar Kazanıyor 2021? Sanatçı Hadise Nereli, Kaç Yaşında?
Son zamanlarda aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yaptığı son albüm ile yeniden zirveye tırmandı. “Hay Hay” şarkısı ile yaza damga vuran Hadise ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Son zamanlarda aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yaptığı son albüm ile yeniden zirveye tırmandı. “Hay Hay” şarkısı ile yaza damga vuran Hadise, yeni sezonda yayınlanacak olan O Ses Türkiye’deki koltuğunu koruyup korumayacağını da merak ettirmeye başladı. Peki, Hadise kimdir, nasıl ünlü oldu? Hadise ne kadar kazanıyor 2021? Sanatçı hadise nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2021 - 22:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.