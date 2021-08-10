Son zamanlarda aşk hayatı ile gündemlerden bir türlü düşmeyen Hadise, yaptığı son albüm ile yeniden zirveye tırmandı. “Hay Hay” şarkısı ile yaza damga vuran Hadise, yeni sezonda yayınlanacak olan O Ses Türkiye’deki koltuğunu koruyup korumayacağını da merak ettirmeye başladı. Peki, Hadise kimdir, nasıl ünlü oldu? Hadise ne kadar kazanıyor 2021? Sanatçı hadise nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…







Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>