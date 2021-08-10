Maraşlı Dizisinin Mahur'u Alina Boz Nasıl Ünlü Oldu? Alina Boz’un Kilosu, Boyu Kaç? Alina Boz Kaç Yaşında, Nereli?
İddialı oyunculuk performansı ile dizi izleyicilerinin bir hayli beğendiği Alina Boz, Maraşlı dizisinde hayat verdiği Mahur karakterinden bu yana çok konuşuyor. İşte Alina Boz ile ilgili merak edilen detayların tümü...
İddialı oyunculuk performansı ile dizi izleyicilerinin bir hayli beğendiği Alina Boz, Maraşlı dizisinde hayat verdiği Mahur karakterinden bu yana çok konuşuyor. Dizinin hayranları tarafından yakın markaja alınan Alina Boz’un yeni sezonda ne yapacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Maraşlı Dizisinin Mahur'u Alina Boz nasıl ünlü oldu? Alina Boz’un kilosu, boyu kaç? Alina Boz kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2021 - 22:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.