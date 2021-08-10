İddialı oyunculuk performansı ile dizi izleyicilerinin bir hayli beğendiği Alina Boz, Maraşlı dizisinde hayat verdiği Mahur karakterinden bu yana çok konuşuyor. Dizinin hayranları tarafından yakın markaja alınan Alina Boz’un yeni sezonda ne yapacağı da büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Maraşlı Dizisinin Mahur'u Alina Boz nasıl ünlü oldu? Alina Boz’un kilosu, boyu kaç? Alina Boz kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…







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