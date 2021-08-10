- 10 Ağu 2021 - 12:17 G: 10 Ağu 2021 - 13:02

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in Kalbi Öyle Bir Atıyor ki; ‘’Kalbim her an onunla atıyor. Çok seviyorum onu…

Sadakatsiz dizisinin gözde oyuncusu Melisa Sezen’in kalbi öyle biri için atıyor ki, yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturdu. Yeni sezon hazırlıkları içinde olan Melis Sezen’in o hayranlık dolu açıklaması…

Her Yetenek Var!

KANAL D ekranlarının en çok sevilen dizisi olan Sadakatsiz ilk sezona veda etti. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin oynadığı dizide gözde oyuncu Melisa Sezen öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Ona hem hayran hem de aşık oldu.

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10 Ağu 2021 - 12:17 Ankara- Yaşam

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