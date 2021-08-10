Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in Kalbi Öyle Bir Atıyor ki; ‘’Kalbim her an onunla atıyor. Çok seviyorum onu…

KANAL D ekranlarının en çok sevilen dizisi olan Sadakatsiz ilk sezona veda etti. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin oynadığı dizide gözde oyuncu Melisa Sezen öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Ona hem hayran hem de aşık oldu.

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