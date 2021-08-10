10 Ağu 2021 - 12:17 Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 13:02
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’in Kalbi Öyle Bir Atıyor ki; ‘’Kalbim her an onunla atıyor. Çok seviyorum onu…
Sadakatsiz dizisinin gözde oyuncusu Melisa Sezen’in kalbi öyle biri için atıyor ki, yaptığı açıklamalarla sosyal medya gündemine oturdu. Yeni sezon hazırlıkları içinde olan Melis Sezen’in o hayranlık dolu açıklaması…
KANAL D ekranlarının en çok sevilen dizisi olan Sadakatsiz ilk sezona veda etti. Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin oynadığı dizide gözde oyuncu Melisa Sezen öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Ona hem hayran hem de aşık oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.