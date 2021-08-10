Masterchef Yarışmacısı Burcu Önal Öyle Biri Çıktı ki; Ajda Pekkan’la Bir Bağı Var! Yıllar Öncesine Dayanıyor!
Masterchef yarışmasının başarılı yarışmacısı Burcu Önal öyle biri çıktı ki duyanlarda görenlerde şok oldu. Masterchef’in popüler yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın Ajda Pekkan’la yıllar öncesine dayanan o bağı herkesi şaşırttı.
Yeni sezona giriş yapan ve tüm hızıyla devam eden Masterchef yarışmasına dair her gün şaşırtıcı bir haber daha öğrenen izleyiciler bu defa şaşkınlıklarını gizleyemedi. Masterchef yarışmacısı Burcu Önal’ın Ajda Pekkan’la yıllar öncesine dayanan bağı duyanları hayrete düşürdü. İşte Burcu Önal2ın Ajda Pekkan’la o hiç bilinmeyen bağı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.