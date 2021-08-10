- 10 Ağu 2021 - 12:24 G: 10 Ağu 2021 - 13:26

Masterchef Yarışmacısı Burcu Önal Öyle Biri Çıktı ki; Ajda Pekkan’la Bir Bağı Var! Yıllar Öncesine Dayanıyor!

Masterchef yarışmasının başarılı yarışmacısı Burcu Önal öyle biri çıktı ki duyanlarda görenlerde şok oldu. Masterchef’in popüler yarışmacılarından biri olan Burcu Önal’ın Ajda Pekkan’la yıllar öncesine dayanan o bağı herkesi şaşırttı.

Ajda Pekkan Sözleri Gündeme Damga Vurdu!

Yeni sezona giriş yapan ve tüm hızıyla devam eden Masterchef yarışmasına dair her gün şaşırtıcı bir haber daha öğrenen izleyiciler bu defa şaşkınlıklarını gizleyemedi. Masterchef yarışmacısı Burcu Önal’ın Ajda Pekkan’la yıllar öncesine dayanan bağı duyanları hayrete düşürdü. İşte Burcu Önal2ın Ajda Pekkan’la o hiç bilinmeyen bağı…

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10 Ağu 2021 - 12:24 Ankara- Yaşam

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