Masterchef Yarışmacısı Burcu Önal Öyle Biri Çıktı ki; Ajda Pekkan’la Bir Bağı Var! Yıllar Öncesine Dayanıyor!

Yeni sezona giriş yapan ve tüm hızıyla devam eden Masterchef yarışmasına dair her gün şaşırtıcı bir haber daha öğrenen izleyiciler bu defa şaşkınlıklarını gizleyemedi. Masterchef yarışmacısı Burcu Önal’ın Ajda Pekkan’la yıllar öncesine dayanan bağı duyanları hayrete düşürdü. İşte Burcu Önal2ın Ajda Pekkan’la o hiç bilinmeyen bağı…

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