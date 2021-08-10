10 Ağu 2021 - 13:36 Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 13:51
Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü…
Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere yaptırdığı estetiğe bin pişman oldu. Öyle bir estetik yaptırdı ki takipçileri ‘’Kendin ettin kendin buldun’’ dedi. Estetikle kendini bakın neye dönüştürdü…
2018 Survivor Yarışmacısı Nagihan Karadere yarışmada sergilediği performansla adından oldukça söz ettirmişti. Sık sık gündeme gelen Nagihan Karadere öyle estetikler yaptırdı ki resmen başına bela oldu. Survivor’dan sonra yaptırdığı estetiklerle pek çok kez gündeme gelen Nagihan Karadere estetikleri bakın nasıl görünüyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.