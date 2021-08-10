Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü…

2018 Survivor Yarışmacısı Nagihan Karadere yarışmada sergilediği performansla adından oldukça söz ettirmişti. Sık sık gündeme gelen Nagihan Karadere öyle estetikler yaptırdı ki resmen başına bela oldu. Survivor’dan sonra yaptırdığı estetiklerle pek çok kez gündeme gelen Nagihan Karadere estetikleri bakın nasıl görünüyor…

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