ABD Sinemalarında ‘Bitcoin’ Dönemi! Bitcoin ile Alışveriş Dönemi Sinema Salonlarında da Başladı
ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden olan American Movie Classics (AMC), yıl sonuna kadar bilet ve atıştırmalık alımlarında Bitcoin ile alım yapılabileceğini duyurdu.
İlk adım ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden olan American Movie Classics'ten geldi. AMC'nin CEO’su Adam Aron, “Bitcoin hakkında bundan önceki 10 yılda öğrendiğimden daha fazlasını 6 ayda öğrenmek zorunda kaldım.” dedi.
Aron, “Bitcoin’i kabul etmek için her türlü programlamayı yapmak zorundayız. Şu an ABD sinemalarımızda Apple Pay ve Google Pay için kod yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Müşteriler biletlerini çalışmalar tamamlandığında çevrim içi olarak Bitcoin ile satın alabilecek.
Bu açıklamaların ardından AMC’nin hisseleri yüzde 5,3 yükseldi.
10 Ağu 2021 - 14:01 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.