- 10 Ağu 2021 - 14:01 G: 10 Ağu 2021 - 14:02

ABD Sinemalarında ‘Bitcoin’ Dönemi! Bitcoin ile Alışveriş Dönemi Sinema Salonlarında da Başladı

ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden olan American Movie Classics (AMC), yıl sonuna kadar bilet ve atıştırmalık alımlarında Bitcoin ile alım yapılabileceğini duyurdu.

İlk adım ABD’nin en büyük sinema şirketlerinden olan American Movie Classics'ten geldi. AMC'nin CEO’su Adam Aron, “Bitcoin hakkında bundan önceki 10 yılda öğrendiğimden daha fazlasını 6 ayda öğrenmek zorunda kaldım.” dedi.

Aron, “Bitcoin’i kabul etmek için her türlü programlamayı yapmak zorundayız. Şu an ABD sinemalarımızda Apple Pay ve Google Pay için kod yazıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Müşteriler biletlerini çalışmalar tamamlandığında çevrim içi olarak Bitcoin ile satın alabilecek.

Bu açıklamaların ardından AMC’nin hisseleri yüzde 5,3 yükseldi.

10 Ağu 2021 - 14:01 - Dünya

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