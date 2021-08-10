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10 Ağu 2021 - 14:19

Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Olayların kadını Şeyma Subaşı ailesini sevgilisi Meedo ile tanıştırdı. Sevgilisi ve ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’nın sosyal medyadan ailesi ve sevgilisi Meedo ile yaptığı paylaşım hızlı bir şekilde yayıldı. Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı yine olay oldu. İşte o görüntüler…