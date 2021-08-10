Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Olayların kadını Şeyma Subaşı ailesini sevgilisi Meedo ile tanıştırdı. Sevgilisi ve ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’nın sosyal medyadan ailesi ve sevgilisi Meedo ile yaptığı paylaşım hızlı bir şekilde yayıldı. Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı yine olay oldu. İşte o görüntüler…
Acun Ilıcalı’yla 2019 yılında evliliklerin bitirme kararı alan ve boşanan Şeyma Subaşı yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile gel gitli bir ilişkisi bulunan Şeyma Subaşı ayrılık haberleri sonrası Meedo ile yeniden barıştı. Sadece barışmakla kalmadı. Ailesiyle tanıştırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.