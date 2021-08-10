- 10 Ağu 2021 - 14:19 G: 10 Ağu 2021 - 14:31

Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Olayların kadını Şeyma Subaşı ailesini sevgilisi Meedo ile tanıştırdı. Sevgilisi ve ailesiyle Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı’nın sosyal medyadan ailesi ve sevgilisi Meedo ile yaptığı paylaşım hızlı bir şekilde yayıldı. Gündemden düşmeyen isim Şeyma Subaşı yine olay oldu. İşte o görüntüler…

Ailesiyle Tanıştırdı. İlişkileri Ciddiye Gidiyor!

Acun Ilıcalı’yla 2019 yılında evliliklerin bitirme kararı alan ve boşanan Şeyma Subaşı yeni bir ilişkiye adım atmıştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile gel gitli bir ilişkisi bulunan Şeyma Subaşı ayrılık haberleri sonrası Meedo ile yeniden barıştı. Sadece barışmakla kalmadı. Ailesiyle tanıştırdı.

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10 Ağu 2021 - 14:19 Ankara- Yaşam

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