Yükselişler Sonrası Merak Edilen Soru: "Ethereum'da Yükseliş Sürer Mi?" Ünlü İsim Cevapladı!
Shark Tank programının efsaneleşen sunucusu Kevin O’Leary, bir süre kripto para yatırımına karşıt açıklamalarda bulunsa da artık tam bir maksimalist olmuş gibi gözüküyor. Kanadalı yatırımcı, kripto paralar konusunda bu sene tam bir u dönüşü gerçekleştirdi ve şu an Ethereum’a ilgi duyuyor. İşte detaylar...
Ethereum İçin Gelecek Parlak
Ethereum, 5 Ağustos tarihinde büyük bir heyecanla beklenen EIP-1559 ve London güncellemelerini hayata geçirdi. London hard forku içerisinde birçok EIP yer alsa da bunlar arasında en önemlisi kesinlikle 1559 oldu. Ethereum ağında o tarihten beri 60 milyon dolarlık ETH yakıldı ve daha da yakılmaya devam edilmekte. Bunun, ETH’ye deflasyonist bir yapı kazandırdığı biliniyor ve O’Leary de bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü isim, Bitcoin’in 21 milyon arza sahip olması nedeniyle “sound money” olarak görülmesine karşın Ethereum’un da artık yeni güncelleme ile buna katılabileceğini belirtti. ETH’nin şu an “ultra-sound money” olduğunu ve aslında Bitcoin’i bile bu konuda geride bıraktığını belirten ünlü isim, ETH’nin geleceğine ve yükselişine inanıyor.
EIP-1559 ile beraber şimdiye kadar 19.000’den fazla ETH yakıldı ve ETH fiyatı da 7 gün içerisinde %21 yükseldi. Bunun şu an için fiyat üzerinde FOMO etkisi oluşturduğu görülse de uzun vadede fiyat etkisinin çok daha sağlam ve dengeli ilerlemesi beklenmekte. Arzı devamlı olarak azalan bir varlığa yönelik talebin artması, kaçınılmaz olarak fiyatı olumlu etkileyecektir.
10 Ağu 2021 - 14:35 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.