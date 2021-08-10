Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’
Yeni sezona ve eleme heyecanınıza durmaksızın devam eden Masterchef’in 9 Ağustos’ta yayınlanan bölümünde bir yarışmacı o kadar pis çalıştı ki Somer şef bile dayanamadı. Yarışmada belli bir sürenin bulunmasıyla paniğe kapılan o yarışmacı derli toplu olmayı unutunca olanlar oldu. İşte o görüntüler…
Dünyanın en zorlu yemek yarışmalarından biri olan Masterchef’te heyecan kıyasıya devam ediyor. Elemelerin ve final turunun devam ettiği yarışmada yarışmacılar kan ter içinde yarışmaya devam ediyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen Masterchef’in geçtiğimiz bölümünde yaşanan olay herkesin midesini bulandırdı. Yarışmacı o kadar pis çalıştı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.