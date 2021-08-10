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10 Ağu 2021 - 14:34

Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’

Yeni sezona ve eleme heyecanınıza durmaksızın devam eden Masterchef’in 9 Ağustos’ta yayınlanan bölümünde bir yarışmacı o kadar pis çalıştı ki Somer şef bile dayanamadı. Yarışmada belli bir sürenin bulunmasıyla paniğe kapılan o yarışmacı derli toplu olmayı unutunca olanlar oldu. İşte o görüntüler…