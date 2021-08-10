- 10 Ağu 2021 - 14:41 G: 10 Ağu 2021 - 14:46

Kim Ne Derse Desin! Bitcoin ve Türevleri Hayatımızın Parçası Oldu! Düğün Takı Yerine Bitcoin!

Kripto paralar hayatımıza artık tamamen girdi. Düğün hediyesi olarak bitcoin takıldı. Diyarbakır'da dünya evine giren Mahsum Yıldırım’a düğününde ağabeyi Mehmet Nur Yıldırım tarafından, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan hesap cüzdanı takıldı. İşte detaylar...

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Ruken ve Mahsum Yıldırım çiftinin düğünü, farklı bir takı törenine sahne oldu. Çiftin takı töreninde, para ve altının yanı sıra sanal para birimi Bitcoin de takıldı.
Kuyumculuk yapan Mehmet Nur Yıldırım, içinde bin TL’lik Bitcoin bulunan cüzdanın şifresini karekod formatında kağıda bastırarak kardeşi Mahsum Yıldırım'a taktı.

Hem gelin ve damat hem de davetliler Bitcoin'in takılmasının ardından şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kağıda karekod yöntemiyle basılan özel anahtar sayesinde kişi, cep telefonuyla karekodu okutarak, kendi Bitcoin cüzdanına tutarı aktarabiliyor.

10 Ağu 2021 - 14:41 - Kripto Para Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yükselişler Sonrası Merak Edilen Soru: "Ethereum'da Yükseliş Sürer Mi?" Ünlü İsim Cevapladı! mask
Yükselişler Sonrası Merak Edilen Soru: "Ethereum'da Yükseliş Sürer Mi?" Ünlü İsim Cevapladı!
Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’ mask
Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’
Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
ABD Sinemalarında ‘Bitcoin’ Dönemi! Bitcoin ile Alışveriş Dönemi Sinema Salonlarında da Başladı mask
ABD Sinemalarında ‘Bitcoin’ Dönemi! Bitcoin ile Alışveriş Dönemi Sinema Salonlarında da Başladı
Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü… mask
Survivor Nagihan Karadere Öyle Bir Estetik Yaptırdı ki; Kendin Ettin Kendin Buldun’’ Dedi. Estetikle Bakın Kendini Neye Dönüştürdü…
Masterchef Yarışmacısı Burcu Önal Öyle Biri Çıktı ki; Ajda Pekkan’la Bir Bağı Var! Yıllar Öncesine Dayanıyor! mask
Masterchef Yarışmacısı Burcu Önal Öyle Biri Çıktı ki; Ajda Pekkan’la Bir Bağı Var! Yıllar Öncesine Dayanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status