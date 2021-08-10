Bitcoin İle İlgili Bir Hamle Daha! Sinema Biletleri Bitcoin İle Alınacak!

Şirketin kazanç çağrısı sırasında CEO Adam Aron, bu tür işlevselliği sağlayacak gerekli teknolojinin 2021’in sonuna kadar uygulanacağını söyledi.

Ancak şu an itibariyle AMC’nin Bitcoin ödemelerini tam olarak nasıl etkinleştireceği belli değil.

Bitcoin dışında şirket, “blockchain ile diğer seçenekleri” araştırıyor.

AMC hissesi, Bitcoin duyurusu ve beklenenden daha iyi geliriyle piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,36 arttı.

AMC, 1.004 sinema salonu ve 11.041 ekranıyla dünyanın en büyük sinema zinciridir.