- 10 Ağu 2021 - 14:50 G: 10 Ağu 2021 - 14:54

Bitcoin İle İlgili Bir Hamle Daha! Sinema Biletleri Bitcoin İle Alınacak!

Dünyanın en büyük sinema zinciri olan AMC Entertainment, ABD’deki tüm lokasyonlarında sinema biletleri için Bitcoin kabul etmeye başlayacak. İşte detaylar...

Şirketin kazanç çağrısı sırasında CEO Adam Aron, bu tür işlevselliği sağlayacak gerekli teknolojinin 2021’in sonuna kadar uygulanacağını söyledi.

Ancak şu an itibariyle AMC’nin Bitcoin ödemelerini tam olarak nasıl etkinleştireceği belli değil.

Bitcoin dışında şirket, “blockchain ile diğer seçenekleri” araştırıyor.

AMC hissesi, Bitcoin duyurusu ve beklenenden daha iyi geliriyle piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,36 arttı.

AMC, 1.004 sinema salonu ve 11.041 ekranıyla dünyanın en büyük sinema zinciridir.

10 Ağu 2021 - 14:50 - Kripto Para Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bitcoin İle İlgili Bir Hamle Daha! Sinema Biletleri Bitcoin İle Alınacak! mask
Bitcoin İle İlgili Bir Hamle Daha! Sinema Biletleri Bitcoin İle Alınacak!
Doge İçin Tahminler Netleşti! İşte Ağustos Fiyatları! mask
Doge İçin Tahminler Netleşti! İşte Ağustos Fiyatları!
Kim Ne Derse Desin! Bitcoin ve Türevleri Hayatımızın Parçası Oldu! Düğün Takı Yerine Bitcoin! mask
Kim Ne Derse Desin! Bitcoin ve Türevleri Hayatımızın Parçası Oldu! Düğün Takı Yerine Bitcoin!
Yükselişler Sonrası Merak Edilen Soru: "Ethereum'da Yükseliş Sürer Mi?" Ünlü İsim Cevapladı! mask
Yükselişler Sonrası Merak Edilen Soru: "Ethereum'da Yükseliş Sürer Mi?" Ünlü İsim Cevapladı!
Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’ mask
Masterchef Yarışmacısı O Kadar Pis Çalıştı ki; İzleyenlerin Midesi Kalktı! Somer Şef Dayanamadı! ‘’Bu kadar pis çalışılmaz…’’
Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Şeyma Subaşı Sevgilisiyle Ailesini Tanıştırdı! Şeyma Subaşı’nın Babasını Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status