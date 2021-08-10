Bitcoin İle İlgili Bir Hamle Daha! Sinema Biletleri Bitcoin İle Alınacak!
Dünyanın en büyük sinema zinciri olan AMC Entertainment, ABD’deki tüm lokasyonlarında sinema biletleri için Bitcoin kabul etmeye başlayacak. İşte detaylar...
Şirketin kazanç çağrısı sırasında CEO Adam Aron, bu tür işlevselliği sağlayacak gerekli teknolojinin 2021’in sonuna kadar uygulanacağını söyledi.
Ancak şu an itibariyle AMC’nin Bitcoin ödemelerini tam olarak nasıl etkinleştireceği belli değil.
Bitcoin dışında şirket, “blockchain ile diğer seçenekleri” araştırıyor.
AMC hissesi, Bitcoin duyurusu ve beklenenden daha iyi geliriyle piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,36 arttı.
AMC, 1.004 sinema salonu ve 11.041 ekranıyla dünyanın en büyük sinema zinciridir.
10 Ağu 2021 - 14:50 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.