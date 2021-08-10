İbrahim Tatlıses Kızını Evlendiriyor! Objektiflere Konuşan Tatlıses ‘’Kızımı Evlendiriyorum’’ Dedi!
Sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alan İbrahim Tatlıses kızını evlendiriyor. Uzun yıllardır İbrahim Tatlıses’in menajerliğini yapan Şule Çınlama evleniyor. Sosyal medyaya bomba gibi düşen haber hızlı bir şekilde yayılırken İbrahim Tatlıses’te ‘’kızımı evlendiriyorum’’ dedi. İşte o haberin detayları…
Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini toparlayan ve TV ekranların İBO SHOW ile güzel bir geri dönüş yapan İbrahim Tatlıses kızı gibi gördüğü menajeri Şule Çınlama’nın düğününe katıldı. Oldukça duygusal görünen başarılı şarkısı İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.