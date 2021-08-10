İbrahim Tatlıses Kızını Evlendiriyor! Objektiflere Konuşan Tatlıses ‘’Kızımı Evlendiriyorum’’ Dedi!

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini toparlayan ve TV ekranların İBO SHOW ile güzel bir geri dönüş yapan İbrahim Tatlıses kızı gibi gördüğü menajeri Şule Çınlama’nın düğününe katıldı. Oldukça duygusal görünen başarılı şarkısı İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi…

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