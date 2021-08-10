- 10 Ağu 2021 - 16:05 G: 10 Ağu 2021 - 16:26

İbrahim Tatlıses Kızını Evlendiriyor! Objektiflere Konuşan Tatlıses ‘’Kızımı Evlendiriyorum’’ Dedi!

Sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alan İbrahim Tatlıses kızını evlendiriyor. Uzun yıllardır İbrahim Tatlıses’in menajerliğini yapan Şule Çınlama evleniyor. Sosyal medyaya bomba gibi düşen haber hızlı bir şekilde yayılırken İbrahim Tatlıses’te ‘’kızımı evlendiriyorum’’ dedi. İşte o haberin detayları…

İmparator İbrahim Tatlıses Nikah Şahitliği Yaptı!

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası kendini toparlayan ve TV ekranların İBO SHOW ile güzel bir geri dönüş yapan İbrahim Tatlıses kızı gibi gördüğü menajeri Şule Çınlama’nın düğününe katıldı. Oldukça duygusal görünen başarılı şarkısı İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi…

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10 Ağu 2021 - 16:05 Ankara- Yaşam

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