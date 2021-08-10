10 Ağu 2021 - 16:13 Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 16:56
Hande Erçel Öyle Bir İhanete Uğradı ki; Yakın Arkadaşı ve Eski Sevgilisi Sarmaş Dolaş Görüntülendi!
Sen Çal Kapımı dizisinin parlayan oyuncusu Hande Erçel’in eski sevgilisi yakın arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi. Hem yakın arkadaşı hem de eski sevgilisi tarafından ihanete uğrayan Hande Erçel’in bu konuya tepkisi ne oldu?
Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine yavaş yavaş veda etmeye hazırlanan Hande Erçel öyle bir ihanete uğradı ki takipçilerinin bile ağzı açık kaldı. Kariyer hayatı Güneşin Kızları dizisiyle başlayan Hande Erçel şimdiler de Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümüne hazırlık yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.