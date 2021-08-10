Hande Erçel Öyle Bir İhanete Uğradı ki; Yakın Arkadaşı ve Eski Sevgilisi Sarmaş Dolaş Görüntülendi!

Sevgilisi Kerem Bürsin ile başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisine yavaş yavaş veda etmeye hazırlanan Hande Erçel öyle bir ihanete uğradı ki takipçilerinin bile ağzı açık kaldı. Kariyer hayatı Güneşin Kızları dizisiyle başlayan Hande Erçel şimdiler de Sen Çal Kapımı dizisinin final bölümüne hazırlık yapıyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>