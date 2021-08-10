- 10 Ağu 2021 - 17:05 G: 10 Ağu 2021 - 17:16

93 Kilo Veren Pelin Öztekin’in Bikinili Fotoğrafları Sosyal Medya Gündemine Öyle Bir Vurdu ki; Görenler Dilini Isırdı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla oyunculu kariyerinin ilk adımlarını atan Pelin Öztekin 163 kilodan 60 kiloya düştü. Azimle kilo vermeye çalışan güzel oyuncu küçük bir mide operasyonu geçirerek midesini küçülttü. Çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayan Pelin Öztekin’in bikinili pozları sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Babasını Unutmuyor, Unutturmuyor!

Kısa süre önce babası Rasim Öztekin’i kaybeden Pelin Öztekin ara ara gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Babası Rasim Öztekin’in vefatından kısa bir süre sonra havuzda bikinili paylaşım yapan Pelin Öztekin takipçileri tarafından büyük ölçüde eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Pelin Öztekin’in yeni paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. İşte o çok konuşulan paylaşımlar…

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10 Ağu 2021 - 17:05 Ankara- Yaşam

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