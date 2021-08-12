Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla oyunculu kariyerinin ilk adımlarını atan Pelin Öztekin 163 kilodan 60 kiloya düştü. Azimle kilo vermeye çalışan güzel oyuncu küçük bir mide operasyonu geçirerek midesini küçülttü. Çok hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayan Pelin Öztekin’in bikinili pozları sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Kısa süre önce babası Rasim Öztekin’i kaybeden Pelin Öztekin ara ara gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Babası Rasim Öztekin’in vefatından kısa bir süre sonra havuzda bikinili paylaşım yapan Pelin Öztekin takipçileri tarafından büyük ölçüde eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Pelin Öztekin’in yeni paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. İşte o çok konuşulan paylaşımlar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.