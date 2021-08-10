10 Ağu 2021 - 17:24 Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 17:46
Hande Yener Öyle Cesur Giyindi ki; Minisinin Altındaki File Çorapla Olay Oldu! Görenler Öyle Beğendi ki…
Hande Yener yine bir sahne kostümüyle gündeme geldi. Başarılı şarkıcının mini elbise seçimi yürekleri yerinden oynattı. Altına file çorap giymeyi tercih eden Hande Yener yine herkesi büyülemeyi başardı. İşte o haberin detayları…
Şarkıları herkesin diline pelesenk olan ünlü şarkısı Hande Yener yine sahnenin tozunu arttırdı. Son olarak kanser hastası olduğunu ve bu hastalığı tek başına kimseye söylemeden atlattığını söyleyen Hande Yener o itirafları ile gündeme gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.