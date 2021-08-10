Hande Yener Öyle Cesur Giyindi ki; Minisinin Altındaki File Çorapla Olay Oldu! Görenler Öyle Beğendi ki…

Şarkıları herkesin diline pelesenk olan ünlü şarkısı Hande Yener yine sahnenin tozunu arttırdı. Son olarak kanser hastası olduğunu ve bu hastalığı tek başına kimseye söylemeden atlattığını söyleyen Hande Yener o itirafları ile gündeme gelmişti.



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