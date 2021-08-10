- 10 Ağu 2021 - 17:33 G: 10 Ağu 2021 - 18:01

Masterchef’in Sevilen Şefi Danilo Zanna’yı Öyle Bir Kişi Keşfetmiş ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! İşte o Keşfin Hikayesi…

Daha öncesinde Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yaptığı Elin Oğlu programında yer alan Danilo Zanna sempatik davranışlarıyla ekranların sevilen yüzü haline gelmişti. Masterchef’in en çok sevilen şefi Danilo Zanna’yı keşfeden o isim ortaya çıktı. Duyunca herkes şoka girdi.

Onu Keşfeden İsim Öyle Böyle Şaşırtmadı!

Ekranların sevilen yüzü haline gelen Danilo Zanna Elin Oğlu programıyla tanışmış ve o gün bu gündür bizim oğlan haline gelmiştir. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda ATV ekranlarında yer alan Elin oğlu programında ekranlara çıkan Danilo Zanna o zaman çok sevilmiş ve devamında Beyaz Show gibi daha pek çok programa çıkmıştı. Son olarak Masterchef’te jüri üyesi olan Danilo Zanna izleyenler tarafından da oldukça seviliyor.

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10 Ağu 2021 - 17:33 Ankara- Yaşam

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