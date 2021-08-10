Masterchef’in Sevilen Şefi Danilo Zanna’yı Öyle Bir Kişi Keşfetmiş ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! İşte o Keşfin Hikayesi…
Daha öncesinde Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yaptığı Elin Oğlu programında yer alan Danilo Zanna sempatik davranışlarıyla ekranların sevilen yüzü haline gelmişti. Masterchef’in en çok sevilen şefi Danilo Zanna’yı keşfeden o isim ortaya çıktı. Duyunca herkes şoka girdi.
Ekranların sevilen yüzü haline gelen Danilo Zanna Elin Oğlu programıyla tanışmış ve o gün bu gündür bizim oğlan haline gelmiştir. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda ATV ekranlarında yer alan Elin oğlu programında ekranlara çıkan Danilo Zanna o zaman çok sevilmiş ve devamında Beyaz Show gibi daha pek çok programa çıkmıştı. Son olarak Masterchef’te jüri üyesi olan Danilo Zanna izleyenler tarafından da oldukça seviliyor.
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.