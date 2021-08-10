Masterchef’in Sevilen Şefi Danilo Zanna’yı Öyle Bir Kişi Keşfetmiş ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! İşte o Keşfin Hikayesi…

Ekranların sevilen yüzü haline gelen Danilo Zanna Elin Oğlu programıyla tanışmış ve o gün bu gündür bizim oğlan haline gelmiştir. Burcu Esmersoy’un sunuculuğunda ATV ekranlarında yer alan Elin oğlu programında ekranlara çıkan Danilo Zanna o zaman çok sevilmiş ve devamında Beyaz Show gibi daha pek çok programa çıkmıştı. Son olarak Masterchef’te jüri üyesi olan Danilo Zanna izleyenler tarafından da oldukça seviliyor.

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>