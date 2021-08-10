- 10 Ağu 2021 - 18:21 G: 10 Ağu 2021 - 18:36

Seda Sayan’ın Oğlunun Motorunu Çalan Kişi Bulundu! Öyle Bir Şey Dedi ki; Görenler Bu Yüzsüzlük Karşısında Donakaldı!

Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan kişi öyle bir şey dedi ki bu yüzsüzlük karşısında herkes donakaldı. Oğlu Oğulcan Engin’in anahtarını üstünde unuttuğu motor geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Yakalanan hırsız öyle bir ifade verdi ki herkes donakaldı. İşte o haberin detayları…

Olacak Gibi Değil!

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan geçtiğimiz hafta oldukça değişik bir hırsızlık olayının mağduru olmuştu. Oğlu Oğulcan Engin’e aldığı motorun anahtarının üstünde unutulması sonucu motoru çalan hırsız yakalandı.

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10 Ağu 2021 - 18:21 Ankara- Yaşam

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