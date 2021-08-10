10 Ağu 2021 - 18:21 Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 18:36
Seda Sayan’ın Oğlunun Motorunu Çalan Kişi Bulundu! Öyle Bir Şey Dedi ki; Görenler Bu Yüzsüzlük Karşısında Donakaldı!
Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan kişi öyle bir şey dedi ki bu yüzsüzlük karşısında herkes donakaldı. Oğlu Oğulcan Engin’in anahtarını üstünde unuttuğu motor geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Yakalanan hırsız öyle bir ifade verdi ki herkes donakaldı. İşte o haberin detayları…
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan geçtiğimiz hafta oldukça değişik bir hırsızlık olayının mağduru olmuştu. Oğlu Oğulcan Engin’e aldığı motorun anahtarının üstünde unutulması sonucu motoru çalan hırsız yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.