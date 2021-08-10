Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Ağu 2021 - 18:21

Seda Sayan’ın Oğlunun Motorunu Çalan Kişi Bulundu! Öyle Bir Şey Dedi ki; Görenler Bu Yüzsüzlük Karşısında Donakaldı!

Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan kişi öyle bir şey dedi ki bu yüzsüzlük karşısında herkes donakaldı. Oğlu Oğulcan Engin’in anahtarını üstünde unuttuğu motor geçtiğimiz günlerde çalınmıştı. Yakalanan hırsız öyle bir ifade verdi ki herkes donakaldı. İşte o haberin detayları…