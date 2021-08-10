2021 Boğa Koşusunu Müjdelemişti! O Göstergede Tekrar Alın Sinyali!

Söz konusu gösterge, “Hash Kurdelesi” olarak adlandırılıyor ve ideal alım zamanlarını belirlemek için kullanılıyor. Göstergenin temeli hash rate ile fiyat arasındaki ilişkiye dayandırılıyor.

Göstergenin geliştiricisi Charles Edwards, “Hash rate’in 30 günlük hareketli ortalaması, 60 günlük hareketli ortalamasını geçtiğinde ‘madenci kapitülasyonunun’ en kötüsü geride kalır ve iyileşme başlar. Bu noktalarda satın alımlar, inanılmaz sonuçlar veriyor.” diyor.

Hash Ribbon göstergesi ve Bitcoin grafiği

Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, oluşan alım sinyallerinden sonra Bitcoin’in fiyatı yukarı yönde hareket etti. Bu hareketlerin boyutu bazen çok büyük olurken bazen de sınırlı kaldı.

Madenciler, fiyatı nasıl etkiliyor?

Yeni BTC’ler üretildikçe, madenciler üretim maliyetlerini karşılamak için ürettikleri BTC’lerin bir kısmını satıyorlar. Bu, fiyatta bir düşüş baskısı yaratıyor. Yüksek maliyetle iş yapan madenciler, faaliyetlerini sürdürebilmek için daha fazla BTC satıyor. Sürdürülemez hâle geldiğinde kapitüle oluyorlar. Sonrasında hash gücü ve Bitcoin üretim zorluğu azalıyor, geriye sadece güçlü olan madenciler kalıyor. Bunlar, daha az satış yapıyorlar ve dolayısıyla yukarı yönlü fiyat hareketi için daha fazla alan bırakıyorlar.

Tek gösterge ile hareket etmek doğru değil

Öte yandan uzmanlar, Bitcoin fiyatının gelecekteki olası fiyat hareketini değerlendirirken tek bir gösterge ile yola çıkılmamasını tavsiye diyor. Fiyat konusunda yapılan değerlendirmelerde, bir göstergenin yanında değerlendirmenin farklı verilerle de desteklenmesi gerektiği belirtiliyor.