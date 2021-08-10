Fiyatların Yükselmesi İle Piyasa Hacmi Yükseldi! Toplam Kripto Para Değeri Bakın Kaç Oldu!

Kripto para piyasası, toplam piyasa değerinin yeniden 2 trilyon dolara yaklaşması ile yükseliş eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Kripto veri toplayıcı CoinGecko’nun verilerine göre toplam kripto piyasası değeri 9 Ağustos’ta 1,9 trilyon doları kırarak 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı.

Toplam Piyasa Hacmi

19 Temmuz’dan itibaren kripto para piyasaları kayda değer bir artış kaydetti ve piyasa değeri yaklaşık 700 milyar dolar arttı. Ancak toplam piyasa değeri, 11 Mayıs’ta kaydedilen ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,5 trilyon dolardan hala yaklaşık 700 milyar dolar aşağıda.

Buna ek olarak güçlü toparlanma eğilimine paralel şekilde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto para birimleri, piyasa değeri açısından Mayıs ortası seviyelerini yeniden test ediyor.

CoinGecko’ya göre, Bitcoin’in piyasa değeri Pazartesi günü 860 milyar doların üzerine çıkarak 16 Mayıs’tan bu yana ilk kez bu kadar yükseldi. Bu yılın başlarında 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştıktan sonra Bitcoin, 20 Temmuz itibariyle piyasa değerini 560 milyar dolara düşürerek büyük bir satış baskısı yaşadı. Ancak Bitcoin fiyatı tekrar 45.000 doların üzerine çıktığında BTC piyasa değeri de %53’ün üzerinde arttı.

ETH Daha İyi Performans Sergiledi

Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum, Temmuz ayındaki ayı piyasasından bu yana daha fazla kazanç elde etti ve 20 Temmuz’daki 204 milyar dolar piyasa değerinden Pazartesi günü 369 milyar dolara yaklaşık %81 artış gösterdi.

Öte yandan kripto para birimi, 5 Ağustos’ta büyük bir ağ yükseltmesinden geçti ve ETH fiyatı, yüksek işlem ücretleri gibi sorunları çözmeyi hedefleyen hardfork’un sonrasında ciddi bir artış yaşadı.

Kripto pazarlarındaki en son büyüme, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 22 Temmuz’da havacılık firması SpaceX’in Bitcoin’e sahip olduğunu açıklamasının ardından geldi. CEO ayrıca Tesla’nın da Bitcoin ödemelerini yeniden kabul edebileceğini dile getirdi.