Bitcoin'de Önleminizi Alın! Balinalar Toplu Dump'a Hazırlanıyor! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor?

Bitcoin daha önceki analizlerimizde öneminden bahsettiğimiz haftalık ma20’nin üzerine çıkmayı başardı. Ancak haftalık kapanışa henüz 5 gün var ve önceki döngülerde bu hareketin fake-out olarak kaldığını görüyoruz.

Bu nedenle Bitcoin’de riskli bölgede kalmaya devam ediyoruz. Bu hafta bu seviyenin üzerinde kalmayı başarsak dahi önümüzdeki hafta kritik olacak. Daha detaylı analiz için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.