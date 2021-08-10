Bitcoin'de Önleminizi Alın! Balinalar Toplu Dump'a Hazırlanıyor! Bitcoin Dünyasında Neler Oluyor?
Bitcoin günlük ma200’ü (45.021$) kırdıktan sonra, bugün bu seviyesi yeniden test etti. Bitcoin’in önemli hareketli ortalamalarının üzerine çıkması pozitif bir veri olsa da yeni giriş için riskli bölgede olmaya devam ediyoruz. Risk almak isteyenler 45.000$ seviyesi altı stoplu takip edebilirler. İşte detaylar...
Bitcoin daha önceki analizlerimizde öneminden bahsettiğimiz haftalık ma20’nin üzerine çıkmayı başardı. Ancak haftalık kapanışa henüz 5 gün var ve önceki döngülerde bu hareketin fake-out olarak kaldığını görüyoruz.
Bu nedenle Bitcoin’de riskli bölgede kalmaya devam ediyoruz. Bu hafta bu seviyenin üzerinde kalmayı başarsak dahi önümüzdeki hafta kritik olacak. Daha detaylı analiz için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.
10 Ağu 2021 - 23:05 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.