Bitcoin Beraberinde Sürüklemeye Devam Ediyor! MicroStrategy Hisseleri Yükselişe Geçti!

Bitcoin (BTC) fiyatı, boğaların piyasanın kontrolünü ele geçirmesiyle birlikte, son 3 ayın en yüksek seviyesi olan 46.293 dolara yükseldi. Kripto yatırımcılar yeniden kâra geçmiş ve profesyonel yatırımcılar kaldıraçlı pozisyonlarını büyütmek istiyor olsa da, tüm yatırımcılar Bitcoin'e doğrudan yatırım yapmıyor.

Kurumsal yatırımcılar için fon yöneticileri, portföyün çeşitli varlık sınırlarına ne kadar yüzde ayırabileceğine dair kuralları belirliyor ve her bir şirketin farklı risk alma isteği bulunuyor. Yatırımcıların BTC'ye dolaylı yoldan yatırım yapma sebepleri arasında yukarıda bahsi geçen kısıtlamalar ve doğrudan Bitcoin satın almaya ilişkin yasal belirsizlik yer alıyor.

Bu nedenle, Bitcoin ve diğer kripto paralara doğrudan yatırım yapması mümkün olmayan oluşumlar, başka yollar ile yatırım yapıyor.

Bitcoin madenciliğinde uzmanlaşmış şirketler de, son ralli ile birlikte ciddi bir kâr elde etti. Bu şirketlerden bazıları borsada listeleniyor ve portföylerinde BTC'ye yer vermek isteyen yatırımcılara yatırım yapma imkanı sunuyor.

Bitcoin rallisi MicroStrategy hisselerine yaradı

Yazılım şirketi MicroStrategy (MSTR), CEO'su Michael Saylor'ın Bitcoin'e olan sonsuz desteği ve şirketin geçtiğimiz yıldan itibaren yüklü miktarda BTC satın alması nedeniyle kripto para sektöründe oldukça popüler oldu.

MicroStrategy, enflasyondan korunmak amacıyla rezervine 105 binden fazla Bitcoin ekledi.

Bunun sonucunda MicroStrategy'nin hisseleri BTC'nin performansıyla bir tür korelasyon göstermeye başladı ve en büyük kripto paraya göre hareket etmeye başladı.

Yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, MSTR fiyatı 20 Temmuz'da Bitcoin fiyatıyla birlikte 474 dolara geriledi. MSTR, o zamandan beri yüzde 65 değer kazanarak 781 dolara yükseldi.

Bitcoin madenciliği şirketlerinin hisseleri fırladı

LBitcoin ve diğer kripto paraların madenciliğinde uzmanlaşmış şirketler de, Bitcoin fiyat artışından fayda sağladı.

En bilindik Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri de, ağ üzerinde BTC ödülü için işlemlerin yürütülmesine yardımcı olan ASIC madencilik tesisleri işleten Riot Blockchain.

20 Temmuz'da 23,86 doları gören RIOT, 9 Ağustos'a kadar yüzde 66 fırladı ve 39,94 dolara yükseldi.

Bitcoin madenciliğine odaklanan ve rezerviyle BTC satın alan şirketlerden biri de Marathon Digital Holdings (MARA).