Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Survivor Ayşe Yüksel, orman yangınlarından olayı kısa süreliğine ara verdiği sosyal medyasına büyük bir hızla devam ediyor. Ayşe Yüksel; paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çekerken, bundan 10 saat kadar önce yaptığı paylaşım sebebiyle şuanda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Survivor ve Masterchef'in efsane yarışmacılarından olan Yasin Obuz'un bile yorum yaptığı Ayşe Yüksel; Obuz'dan "Napıyon Reis" yorumu aldı. Obuz'un bu yorumunun hiç masum olmadığı iddia edildi.
Survivor Ayşe Yüksel, adadan ayrılmasının hemen sonrasında sık sık fotoğraf paylaşmaya başladı. Bu noktada Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile bir rekabete giren Ayşe Yüksel, kısa sürede 329.000 takipçiye ve ortalama olarak 100.000 fotoğraf beğenisine ulaşırken; Aleyna Kalaycıoğlu'nun tam 2 kat gerisinde kaldı. Fakat bu noktada, Kalaycıoğlu'nun son birkaç günlük boşluğu Ayşe Yüksel'e yaramış oldu. Kalaycıoğlu beklerken, Ayşe Yüksel hiç durmadan paylaşım yaptı ve son paylaştığı 3 fotoğrafın 3'üyle de magazin gündemine gelmeyi başardı. Özellikle son paylaştığı iç çamaşırını reddedip, alt ve üstüne giydiği kıyafetlerle baş döndüren pozu, 50.000'e yakın takipçi kazandırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.