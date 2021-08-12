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12 Ağu 2021 - 19:33

Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...

Survivor Ayşe Yüksel, orman yangınlarından olayı kısa süreliğine ara verdiği sosyal medyasına büyük bir hızla devam ediyor. Ayşe Yüksel; paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine çekerken, bundan 10 saat kadar önce yaptığı paylaşım sebebiyle şuanda sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Survivor ve Masterchef'in efsane yarışmacılarından olan Yasin Obuz'un bile yorum yaptığı Ayşe Yüksel; Obuz'dan "Napıyon Reis" yorumu aldı. Obuz'un bu yorumunun hiç masum olmadığı iddia edildi.