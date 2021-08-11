Hande Erçel'in Hayatı Resmen Bitti! "Geçmiş Olsun" Artık Hande Erçel İsmini Duymayacağız... Hayranları Büyük Yasta! "Neden Bıraktı"

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan ve bir dönemler hem Instagram'ın hem magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerinde toplayan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel; hayranlarını yasa sokacak bir şekilde resmen bitiş çizgisini çekti. Hande Erçel ismini artık çok zor duyacağımız gibi, dizi ve film projeleri hariç; herhangi bir şekilde magazin gündeminde yer alamayacağı düşünülüyor. Peki, birden bire ne oldu?

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