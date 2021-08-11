Hande Erçel'in Hayatı Resmen Bitti! "Geçmiş Olsun" Artık Hande Erçel İsmini Duymayacağız... Hayranları Büyük Yasta! "Neden Bıraktı"
Hande Erçel, resmen tamamen bitti! Aylardır, git gide popülaritesi düşen; özellikle Fahriye Evcen'in sektöre tekrardan dönüşü ve sosyal medyadaki aktifliğiyle birlikte artık görünmez hala gelen Hande Erçel; her şeyi öyle saldı ki; resmen hayatı bitti.
Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan ve bir dönemler hem Instagram'ın hem magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olarak dikkatleri üzerinde toplayan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel; hayranlarını yasa sokacak bir şekilde resmen bitiş çizgisini çekti. Hande Erçel ismini artık çok zor duyacağımız gibi, dizi ve film projeleri hariç; herhangi bir şekilde magazin gündeminde yer alamayacağı düşünülüyor. Peki, birden bire ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.