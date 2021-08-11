- 11 Ağu 2021 - 12:22 G: 11 Ağu 2021 - 12:27

Müge Anlı Yüzyılın İfşasını Yedi! Tribünde Öyle Bir Halde Görüldü ki; Takımı Direkt Ortaya Çıktı! "Vay Be Müge..."

ATV ekranlarından tanıdığımız Müge Anlı’yı hiç daha önce böyle görülmemişti. Meğer Müge Anlı koyu bir Fenerbahçe taraftarı çıktı. Müge Anlı’nın o görüntüleri olay olacak! Stada çıktı aslan gibi kükredi. İşte o çok merak edilen fotoğrafları…

Gazeteci Araştırmacı kimliği bulunan Müge Anlı daha önce böyle görülmemişti. Keskin çizgileri ve görüşleriyle sosyal medyada gündeme gelen Müge Anlı’nın stattaki o halini görenler şaşkınlığa uğradı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı bir zamanlar statlarda aslan gibi kükreyen isimdi. İşte o haberin detayları…

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11 Ağu 2021 - 12:22 Ankara- Yaşam

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