11 Ağu 2021 - 12:22 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 12:27
Müge Anlı Yüzyılın İfşasını Yedi! Tribünde Öyle Bir Halde Görüldü ki; Takımı Direkt Ortaya Çıktı! "Vay Be Müge..."
ATV ekranlarından tanıdığımız Müge Anlı’yı hiç daha önce böyle görülmemişti. Meğer Müge Anlı koyu bir Fenerbahçe taraftarı çıktı. Müge Anlı’nın o görüntüleri olay olacak! Stada çıktı aslan gibi kükredi. İşte o çok merak edilen fotoğrafları…
Gazeteci Araştırmacı kimliği bulunan Müge Anlı daha önce böyle görülmemişti. Keskin çizgileri ve görüşleriyle sosyal medyada gündeme gelen Müge Anlı’nın stattaki o halini görenler şaşkınlığa uğradı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı bir zamanlar statlarda aslan gibi kükreyen isimdi. İşte o haberin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.