Müge Anlı Yüzyılın İfşasını Yedi! Tribünde Öyle Bir Halde Görüldü ki; Takımı Direkt Ortaya Çıktı! "Vay Be Müge..."

Gazeteci Araştırmacı kimliği bulunan Müge Anlı daha önce böyle görülmemişti. Keskin çizgileri ve görüşleriyle sosyal medyada gündeme gelen Müge Anlı’nın stattaki o halini görenler şaşkınlığa uğradı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı bir zamanlar statlarda aslan gibi kükreyen isimdi. İşte o haberin detayları…

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