Whatsapp Kullananlara Öyle Bir Şey Yapıldı ki; Çoğu Kişi Uygulamayı Keşke 3 Kez İndirsek Dedi! Bu Yenilik Sular Kaldırır! Neler Oluyor Bu Özellik Ne!

Dünyanın en önemli şirketlerinden birisi olan WhatsApp özellikle Facebook şirketi tarafından satın alınmasının ardından geliştirme çalışmalarını kat ve kat arttırdı. Son olarak View Once özelliğini tanıtacak olan WhatsApp bu özellik ile birlikte ortalığı karıştıracak. İşte detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>