11 Ağu 2021 - 12:46 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 13:01
Whatsapp Kullananlara Öyle Bir Şey Yapıldı ki; Çoğu Kişi Uygulamayı Keşke 3 Kez İndirsek Dedi! Bu Yenilik Sular Kaldırır! Neler Oluyor Bu Özellik Ne!
Whatsapp kullananlara öyle bir şey yapıldı ki çoğu kişi uygulamayı 3 kere indirmek istedi. Whatsapp’ın getirmiş olduğu yeni özellikler herkesi heyecanlandırdı. ‘’Bu yenilik sular kaldırır’’ dedirtti. Peki Whatsapp uygulamasında neler oluyor? Yeni özellikler neler?
Dünyanın en önemli şirketlerinden birisi olan WhatsApp özellikle Facebook şirketi tarafından satın alınmasının ardından geliştirme çalışmalarını kat ve kat arttırdı. Son olarak View Once özelliğini tanıtacak olan WhatsApp bu özellik ile birlikte ortalığı karıştıracak. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.