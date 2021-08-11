- 11 Ağu 2021 - 12:46 G: 11 Ağu 2021 - 13:01

Whatsapp Kullananlara Öyle Bir Şey Yapıldı ki; Çoğu Kişi Uygulamayı Keşke 3 Kez İndirsek Dedi! Bu Yenilik Sular Kaldırır! Neler Oluyor Bu Özellik Ne!

Whatsapp kullananlara öyle bir şey yapıldı ki çoğu kişi uygulamayı 3 kere indirmek istedi. Whatsapp’ın getirmiş olduğu yeni özellikler herkesi heyecanlandırdı. ‘’Bu yenilik sular kaldırır’’ dedirtti. Peki Whatsapp uygulamasında neler oluyor? Yeni özellikler neler?

WhatsApp Yeni Özelliğini Tanıtıyor

Dünyanın en önemli şirketlerinden birisi olan WhatsApp özellikle Facebook şirketi tarafından satın alınmasının ardından geliştirme çalışmalarını kat ve kat arttırdı. Son olarak View Once özelliğini tanıtacak olan WhatsApp bu özellik ile birlikte ortalığı karıştıracak. İşte detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>

11 Ağu 2021 - 12:46 Ankara- Yaşam

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ceren Yaldız TikTok'ta Kaç Takipçisi Var 2021? Cemre Solmaz'ın Kaç Takipçisi Var 2021? CZN Burak Tiktok’ta Kaç Takipçi Var 2021? mask
Ceren Yaldız TikTok'ta Kaç Takipçisi Var 2021? Cemre Solmaz'ın Kaç Takipçisi Var 2021? CZN Burak Tiktok’ta Kaç Takipçi Var 2021?
Tiktokta En Çok Kimin Takipçisi Var? Tik Tok En Cok Takipci Kimde? Tiktok 1000 İzlenme Kaç TL? mask
Tiktokta En Çok Kimin Takipçisi Var? Tik Tok En Cok Takipci Kimde? Tiktok 1000 İzlenme Kaç TL?
Türkiye'de En Çok Instagram Takipçisi Kim? Instagram Takipçi Sayısına Nasıl Bakılır? Takipçi Sayısı Kaç Olursa Para Kazanılır? mask
Türkiye'de En Çok Instagram Takipçisi Kim? Instagram Takipçi Sayısına Nasıl Bakılır? Takipçi Sayısı Kaç Olursa Para Kazanılır?
FIFA 22 Ne Zaman Çıkıyor? FIFA 22 Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL? mask
FIFA 22 Ne Zaman Çıkıyor? FIFA 22 Türkiye Satış Fiyatı Ne Kadar, Kaç TL?
Akıllı Telefon Kameraları İzleniyor Mu? Telefonumuzun Kamerasından İzlendiğimizi Nasıl Anlayabiliriz? mask
Akıllı Telefon Kameraları İzleniyor Mu? Telefonumuzun Kamerasından İzlendiğimizi Nasıl Anlayabiliriz?
Ziraat Mobil Nasıl İndirilir? Ziraat Mobil Nasıl Açabilirim? Ziraat Mobil İnternet Bankacılığı Açma Nasıl Yapılır? mask
Ziraat Mobil Nasıl İndirilir? Ziraat Mobil Nasıl Açabilirim? Ziraat Mobil İnternet Bankacılığı Açma Nasıl Yapılır?
Letgo Çöktü Mü? Letgo Neden Açılmıyor? mask
Letgo Çöktü Mü? Letgo Neden Açılmıyor?
İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor? İphone 13 Ne Kadar? Yeni İphone Ne Zaman Çıkıyor, Özellikleri Neler? mask
İphone 13 Ne Zaman Çıkıyor? İphone 13 Ne Kadar? Yeni İphone Ne Zaman Çıkıyor, Özellikleri Neler?
Önümüzdeki 10 Yılda NFT Pazarı Her Platformda Olacak! mask
Önümüzdeki 10 Yılda NFT Pazarı Her Platformda Olacak!
PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak? Pes 2022 Mobile Nasıl Olacak… PES 2022 Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu! mask
PES 2022 Mobile Ne Zaman Çıkacak? Pes 2022 Mobile Nasıl Olacak… PES 2022 Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak Yarışmadan Çekiliyor mu? Tunahan Ak’ın Sosyal Medyadan Paylaştığı o Hastalıklar Yarışmadan Çekilmesine mi Neden Olacak? mask
Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak Yarışmadan Çekiliyor mu? Tunahan Ak’ın Sosyal Medyadan Paylaştığı o Hastalıklar Yarışmadan Çekilmesine mi Neden Olacak?
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı Mı? mask
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı Mı?
Kurtlar Vadisi Pusu Dizisi Geri Dönüyor! Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu olacak! Duyanlar Sevinçten Deliye Döndü! mask
Kurtlar Vadisi Pusu Dizisi Geri Dönüyor! Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu olacak! Duyanlar Sevinçten Deliye Döndü!
Dünyanın Sonu Mu Geliyor? 2021 Kıyamet Alametleri Nelerdir? mask
Dünyanın Sonu Mu Geliyor? 2021 Kıyamet Alametleri Nelerdir?
O Ses Türkiye’den Hadise Kovuluyor! Yerine Gelen İsim Meryem Uzerli! Acun Elini Ayağını Çekmiş Durumda! Duyanlar Şok Oldu! mask
O Ses Türkiye’den Hadise Kovuluyor! Yerine Gelen İsim Meryem Uzerli! Acun Elini Ayağını Çekmiş Durumda! Duyanlar Şok Oldu!
Kısmetse Olur Geri mi Dönüyor? Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! İzleyenler Sevinçten Deliye Döndü! mask
Kısmetse Olur Geri mi Dönüyor? Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! İzleyenler Sevinçten Deliye Döndü!
Elektrikli Bisiklet İçin Ehliyet Gerekiyor Mu? B Sınıfı Ehliyet Elektrikli Bisiklet Kullanabilir Mi? M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır 2021? mask
Elektrikli Bisiklet İçin Ehliyet Gerekiyor Mu? B Sınıfı Ehliyet Elektrikli Bisiklet Kullanabilir Mi? M Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır 2021?
Masterchef Danilo Zanna Nasıl Ünlü Oldu? Danilo Şefi Öyle Bir Kişi Keşfetmiş ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! İşte O Keşfin Hikayesi… mask
Masterchef Danilo Zanna Nasıl Ünlü Oldu? Danilo Şefi Öyle Bir Kişi Keşfetmiş ki; Duyanlar Kulaklarına İnanamadı! İşte O Keşfin Hikayesi…
Eda Nur Çakmak Kimdir, Kaç Yaşında? Ankara'da Eda Nur Çakmak Olayı Nedir? Eda Nur Çakmak Neden Nasıl İntihar Etti? mask
Eda Nur Çakmak Kimdir, Kaç Yaşında? Ankara'da Eda Nur Çakmak Olayı Nedir? Eda Nur Çakmak Neden Nasıl İntihar Etti?
Masterchef Yarışmacısı Kaan Diskalifiye mi Oldu? Paniğe Kapılması Masterchef Kariyerine Son mu Verdi? İşte Haberin Tüm Detayları… mask
Masterchef Yarışmacısı Kaan Diskalifiye mi Oldu? Paniğe Kapılması Masterchef Kariyerine Son mu Verdi? İşte Haberin Tüm Detayları…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak Yarışmadan Çekiliyor mu? Tunahan Ak’ın Sosyal Medyadan Paylaştığı o Hastalıklar Yarışmadan Çekilmesine mi Neden Olacak? mask
Masterchef Yarışmacısı Tunahan Ak Yarışmadan Çekiliyor mu? Tunahan Ak’ın Sosyal Medyadan Paylaştığı o Hastalıklar Yarışmadan Çekilmesine mi Neden Olacak?
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı Mı? mask
BİM Okul Malzemeleri Ne Zaman Gelecek? 2021 BİM Kırtasiye Ürünleri Satışa Çıktı Mı?
Kurtlar Vadisi Pusu Dizisi Geri Dönüyor! Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu olacak! Duyanlar Sevinçten Deliye Döndü! mask
Kurtlar Vadisi Pusu Dizisi Geri Dönüyor! Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu olacak! Duyanlar Sevinçten Deliye Döndü!
Baht Oyunu Dizisinin Yıldızı Hande Subaşı Kimdir Nasıl Ünlü Oldu? Hande Subaşı Kaç Yaşında, Nerelidir? Hande Subaşı Miss Turkey Kaçıncı Oldu? mask
Baht Oyunu Dizisinin Yıldızı Hande Subaşı Kimdir Nasıl Ünlü Oldu? Hande Subaşı Kaç Yaşında, Nerelidir? Hande Subaşı Miss Turkey Kaçıncı Oldu?
Aygün Aydın Kimdir, Neden Gündem Oldu? Aygün Aydın Hakan Sabancı Olayı Nedir? Aygün Aydın Kaç Yaşında, Mesleği Nedir? mask
Aygün Aydın Kimdir, Neden Gündem Oldu? Aygün Aydın Hakan Sabancı Olayı Nedir? Aygün Aydın Kaç Yaşında, Mesleği Nedir?
Karabiberim İlknur Soydaş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? İlknur Soydaş Kaç yaşında, Nereli? İşte İlknur Soydaş’ın Son Hali... mask
Karabiberim İlknur Soydaş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? İlknur Soydaş Kaç yaşında, Nereli? İşte İlknur Soydaş’ın Son Hali...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status