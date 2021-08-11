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11 Ağu 2021 - 13:06

Kısmetse Olur Geri mi Dönüyor? Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! İzleyenler Sevinçten Deliye Döndü!

Bir zamanların en çok izlenen programı Kısmetse Olur geri mi dönüyor? KANAL D ekranlarının en iddialı programlarından bir olan Kısmetse Olur’un geri geleceği iddiaları ortalığı ateşe verdi. Acun Ilıcalı’nın geçmişte çok izlenen dizi ve programları bünyesi altına alması Kısmetse Olur’da geliyor mu? Dedirtti. İşte o iddiaların perde arkası…