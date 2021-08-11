Kısmetse Olur Geri mi Dönüyor? Acun Ilıcalı Yaptı Yine Yapacağını! İzleyenler Sevinçten Deliye Döndü!
Bir zamanların en çok izlenen programı Kısmetse Olur geri mi dönüyor? KANAL D ekranlarının en iddialı programlarından bir olan Kısmetse Olur’un geri geleceği iddiaları ortalığı ateşe verdi. Acun Ilıcalı’nın geçmişte çok izlenen dizi ve programları bünyesi altına alması Kısmetse Olur’da geliyor mu? Dedirtti. İşte o iddiaların perde arkası…
Sihirli Annem, Leyla İle Mecnun gibi yapımları EXXEN adlı platformunda yayınlamak üzere yeniden geri getiren Acun Ilıcalı Kısmetse Olur programıyla mı geliyor? Ekranların en sevilen programı olarak bilinen ve yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Kısmetse Olur’un geri döneceği iddiaları sosyal medyada ortalığı birbirine kattı. İşte o haberlerin detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.