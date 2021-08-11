O Ses Türkiye’den Hadise Kovuluyor! Yerine Gelen İsim Meryem Uzerli! Acun Elini Ayağını Çekmiş Durumda! Duyanlar Şok Oldu!

TV8 kanalının sahibi ve aynı zamanda O Ses Türkiye programının yapımcısı olan Acun Ilıcalı Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda defalarca teklif götürdüğü Meryem Uzerli’yi ikna etmeyi sonunda başardı. İddialara göre bu senenin O Ses Türkiye jüri koltuğunda Meryem Uzerli oturuyor olacak. İşte o çok merak edilen iddiaların detayları…

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