O Ses Türkiye’den Hadise Kovuluyor! Yerine Gelen İsim Meryem Uzerli! Acun Elini Ayağını Çekmiş Durumda! Duyanlar Şok Oldu!
Acun Ilıcalı’nın yapımcısı olduğu O Ses Türkiye’de yaşanan son gelişme herkesi şoka soktu. O Ses Türkiye jüri koltuğunda artık Hadise olmayacak! Yerine Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’i Meryem Uzerli geliyor. İddialar gündemde bomba etkisi yarattı. İşte o herkesi şok eden iddiaların perde arkası…
TV8 kanalının sahibi ve aynı zamanda O Ses Türkiye programının yapımcısı olan Acun Ilıcalı Yetenek Sizsiniz, Rising Star gibi programlarda defalarca teklif götürdüğü Meryem Uzerli’yi ikna etmeyi sonunda başardı. İddialara göre bu senenin O Ses Türkiye jüri koltuğunda Meryem Uzerli oturuyor olacak. İşte o çok merak edilen iddiaların detayları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.