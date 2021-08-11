11 Ağu 2021 - 13:32 Güncelleme: 11 Ağu 2021 - 13:37
Türkiye’de Yastık Altında Ne Kadar Altın Var? Türkiye’de Halkın Elinde Ne Kadar Altın Var? Yastık Altında Ne Kadar Döviz Var?
Türkiye’de yastık altında ne kadar olduğu merak konusu. İnsanlar paralarını nasıl değerlendiriyor? Halkın kaçta kaçı paralarını altına yatırıyor? İşte merak edilen soruların cevabı.
Türkiye’de yastık altında ne kadar olduğu merak konusu. İnsanlar paralarını nasıl değerlendiriyor? Halkın kaçta kaçı paralarını altına yatırıyor? Para değerlendirmek için hangi yollar izleniyor? Yastık altında saklanan altınlar ne kadar süre kalıyor? Tüm merak edilenler için işte detaylar…
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11 Ağu 2021 - 13:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.