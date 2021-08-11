- 11 Ağu 2021 - 13:32 G: 11 Ağu 2021 - 13:37

Türkiye’de Yastık Altında Ne Kadar Altın Var? Türkiye’de Halkın Elinde Ne Kadar Altın Var? Yastık Altında Ne Kadar Döviz Var?

Türkiye’de yastık altında ne kadar olduğu merak konusu. İnsanlar paralarını nasıl değerlendiriyor? Halkın kaçta kaçı paralarını altına yatırıyor? İşte merak edilen soruların cevabı.

Türkiye’de yastık altında ne kadar olduğu merak konusu. İnsanlar paralarını nasıl değerlendiriyor? Halkın kaçta kaçı paralarını altına yatırıyor? Para değerlendirmek için hangi yollar izleniyor? Yastık altında saklanan altınlar ne kadar süre kalıyor? Tüm merak edilenler için işte detaylar…




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11 Ağu 2021 - 13:32 - Gündem

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