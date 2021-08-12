- 12 Ağu 2021 - 20:00 G: 12 Ağu 2021 - 19:34

Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle...

Türk televizyon tarihinin şampiyonlar ligi olarak bilinen Kurtlar Vadisi Pusu geri dönüyor. Bir zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu’nun kadrosu neredeyse belli oldu. Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu seçildi. İşte o haberin detayları…

Heyecan Dorukta!

İlk olarak 2003 yılında başlayan Kurtlar Vadisi macerası günümüzde hala akıllara kazınmış durumda. Ekran başındaki izleyicilerin kalbine taht kurmayı başaran Kurtlar Vadisinin yeniden TV ekranlarına geleceği konusu gündeme bomba gibi düştü. O iddialara bir yenisi daha eklendi. Kenan İmirzalıoğlu Süleyman Çakır olmaya mı hazırlanıyor? İşte haberin detayları…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>

12 Ağu 2021 - 20:00 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında... mask
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..." mask
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler… mask
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız… mask
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi! mask
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor… mask
Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor…
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler! mask
Masterchef’te Kavga Kaosu! “KavgaChef Türkiye 2021” Az Kalsın O Yarışmacı Gidiyordu, Diskalifiye Edilecekler!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında... mask
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..." mask
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler… mask
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız… mask
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi! mask
Survivor İlayda Şeker’in Bu Fotoğrafı Yürek Hoplattı! Aleyna da; Ayşe de Tarihe Karışacak! Kıyafet Çıkarmak Nasıl Olurmuş Resmen Gösterdi!
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu! mask
Survivor Nisa Bölükbaşı Öyle Bir Değişim Yaşadı ki; Eski Halinden Eser Kalmadı… Böyle Bir Değişim Survivor Tarihinde Ne Görüldü Ne Duyuldu!
Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor… mask
Masterchef’te İfşa Kaosu Bitmek Bilmiyor! Acun Ilıcalı Bir Süre Yayından Kaldırabilir… İçeriden Yine Bilgi Sızdırıldı! Biri Yarışmayı İfşalıyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında... mask
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..." mask
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
BİM Resmen Çıldırdı, Büyük Restini Çekti! A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Çok Devasa İndirim! A101 Bakakaldı… mask
BİM Resmen Çıldırdı, Büyük Restini Çekti! A’dan Z’ye Tüm Ürünlerin Çok Devasa İndirim! A101 Bakakaldı…
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler… mask
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status