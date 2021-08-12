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12 Ağu 2021 - 20:00

Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle...

Türk televizyon tarihinin şampiyonlar ligi olarak bilinen Kurtlar Vadisi Pusu geri dönüyor. Bir zamanların en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu’nun kadrosu neredeyse belli oldu. Yeni Süleyman Çakır Kenan İmirzalıoğlu seçildi. İşte o haberin detayları…