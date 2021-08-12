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12 Ağu 2021 - 22:30

Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden...

Kısmetse Olur programının yarışmacısı öyle dar bir bikini giydi ki görenler ‘’Neredeyse patlayacak’’ dedi. Kısmetse Olur yarışmacısının kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar olay oldu. İşte Yarışmacının o çok dikkat çeken bikinili görüntüleri…