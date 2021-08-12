12 Ağu 2021 - 22:30
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden...
Kısmetse Olur programının yarışmacısı öyle dar bir bikini giydi ki görenler ‘’Neredeyse patlayacak’’ dedi. Kısmetse Olur yarışmacısının kırmızı bikinisiyle verdiği pozlar olay oldu. İşte Yarışmacının o çok dikkat çeken bikinili görüntüleri…
Bir dönem TV ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur programı hala daha konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde tekrardan yayınlanacağı ve çekileceği iddiaları dönen Kısmet Olur programının yarışmacısı kırmızı bikinisiyle olay oldu. Vücuduna dar gelen bikiniyi giyince olanlar oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.