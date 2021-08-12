- 12 Ağu 2021 - 22:00 G: 12 Ağu 2021 - 22:01

Acun Ilıcalı Mete Gazoz'un Elinden Tuttu! Ok Fırlatır Gibi Hindistan Cevizi Atacak! Adaya Geliyor... İşte Survivor 2022!

Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un 2022 Survivor yarışmasına katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz İstanbul’a dönüş yaptı.

Mete Gazoz’u Şaşırtan Teklif

Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mete Gazoz’un Survivor 2022’de yer alacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Mete Gazoz’un elinden Acun Ilıcalı mı tuttu? 2022’de All Star düzenleneceği söylenen Survivor yarışmasında Mete Gazoz’da mı yer alacak? İşte habere dair tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>

12 Ağu 2021 - 22:00 Ankara- Spor

# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Michy Batshuayi Kimdir? Michy Batshuayi Hangi Mevkide, Hangi Takımda Oynuyor? Beşiktaş Mı Galatasaray Mı Transfer Edecek? mask
Michy Batshuayi Kimdir? Michy Batshuayi Hangi Mevkide, Hangi Takımda Oynuyor? Beşiktaş Mı Galatasaray Mı Transfer Edecek?
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Katarlı Mı? PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Messi'yi Nasıl Aldı? PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Ne İş Yapıyor, Ne Kadar Kazanıyor? mask
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Katarlı Mı? PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Messi'yi Nasıl Aldı? PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi Ne İş Yapıyor, Ne Kadar Kazanıyor?
Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin öyle Bir Polemik Yaşadı ki ; Busenur Sürmene ‘’Kimse Karışamaz…’’ mask
Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmene ve Kerem Bürsin öyle Bir Polemik Yaşadı ki ; Busenur Sürmene ‘’Kimse Karışamaz…’’
Buse Naz Çakıroğlu Altın Madalyayı Aldı Mı? Buse Naz Çakıroğlu Kimdir, Aslen Nereli Kaç Yaşında? mask
Buse Naz Çakıroğlu Altın Madalyayı Aldı Mı? Buse Naz Çakıroğlu Kimdir, Aslen Nereli Kaç Yaşında?
Milyonlar Şok Geçiriyor! “Lionel Messi Türk Takımına Geliyor” İddialar Sosyal Medyayı Resmen Ateşe Verdi! Messi Erzurum’da mı? mask
Milyonlar Şok Geçiriyor! “Lionel Messi Türk Takımına Geliyor” İddialar Sosyal Medyayı Resmen Ateşe Verdi! Messi Erzurum’da mı?
Galatasaray'da Flaş İstifa Depremi! "Fatih Terim İstifa" Milyonlarca Kişi Ayaklandı! Neler Oluyor? Terim İstifa Etti mi? mask
Galatasaray'da Flaş İstifa Depremi! "Fatih Terim İstifa" Milyonlarca Kişi Ayaklandı! Neler Oluyor? Terim İstifa Etti mi?
Türkiye Güney Kore Maçı Ne Oldu? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı özeti izle? mask
Türkiye Güney Kore Maçı Ne Oldu? Türkiye-Güney Kore Voleybol Maçı özeti izle?
Ankaragücü Hangi Ligde? Ankaragücü'nde Yeni Transfer Var Mı? Ankaragücü Kiminle Maç Yapacak… İşte Ankaragücü Fikstür 2021/2022 Maçları mask
Ankaragücü Hangi Ligde? Ankaragücü'nde Yeni Transfer Var Mı? Ankaragücü Kiminle Maç Yapacak… İşte Ankaragücü Fikstür 2021/2022 Maçları
2020 Tokyo Olimpiyatları Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Olimpiyatlara Kaç Sporcu İle Katılacak? Türkiye Olimpiyatlarda Hangi Dallarda Yarışıyor? mask
2020 Tokyo Olimpiyatları Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Olimpiyatlara Kaç Sporcu İle Katılacak? Türkiye Olimpiyatlarda Hangi Dallarda Yarışıyor?
Galatasaray Seçimini Ankara’dan Yana Kullandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş Bu Saatten Sonra Ne Yapacağını Düşünecek! Günlerdir Bekleniyordu… mask
Galatasaray Seçimini Ankara’dan Yana Kullandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş Bu Saatten Sonra Ne Yapacağını Düşünecek! Günlerdir Bekleniyordu…
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden... mask
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden...
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı... mask
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı...
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa.. mask
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..
Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle... mask
Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle...
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında... mask
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..." mask
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler… mask
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız… mask
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan Çok Sert Kıyafetsiz Paylaşım! Tüm Fiziği Gözler Önünde; Sosyal Medyada Fotoğraf İçin Büyük Kaos Çıktı!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden... mask
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden...
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı... mask
SHOW TV Çukur Dizisini Silip Attı! Yerine Öyle Bir Dizi Koyuyor ki; Çukur Hikaye Olacak! Herkes Buna Odaklandı...
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa.. mask
Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Flaş Hamilelik İddiası! Karnı Öyle Büyüdü ki; Milyonlar Şok! Yeni Melisa..
Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle... mask
Kurtlar Vadisi Sonunda Geliyor! Açıklandı... Her Şey Sıfırdan Başlayacak! Çakır; İmirzalıoğlu mu Oluyor? Milyonlar Bu Sürprizle...
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor... mask
Survivor Ayşe Yüksel İç Çamaşırını Çıkarttı! Verdiği Pozla Milyonları Kilitledi! Instagram Alev Alev Yanıyor...
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında... mask
Acun Ilıcalı Milyonları Yasa Soktu! Hayatına Dair Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Mahvetti! Meğer Acun Ilıcalı'nın Arkasında...
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..." mask
Pelin Öztekin Bikinili Fotoğrafları ile Resmen Tir Tir Titretti! Tam 93 Kilo Verdi, Eser Kalmadı! "Helal Olsun..."
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler… mask
Survivor Yarışmacısı Tuğba Melis Türk Mini Elbisesiyle Öyle Bir Poz Verdi ki; Fiziğini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! İşte O Görüntüler…
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor! mask
A101’den İnanılması Güç İndirim! Neredeyse Bedava Dağıtıyor… 15 Şubenin Önünde Sıra Var İçeri Girilemiyor!
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız… mask
ŞOK’tan Seri Atak! A101 de BİM de Bu İndirim Karşısında Kalakaldı! Tüm Ürünleri Öyle Ucuz Fiyatla Satışa Çıkardı ki; Şaşıracaksınız…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden... mask
Kısmetse Olur'un Ünlü İsminin Bikinisi Yırtıldı, Sokak Ortasında Parçalara Ayrıldı! Her Şey Ortada... Milyonlar Şok! Darlığı Yüzünden...
Acun Ilıcalı Mete Gazoz'un Elinden Tuttu! Ok Fırlatır Gibi Hindistan Cevizi Atacak! Adaya Geliyor... İşte Survivor 2022! mask
Acun Ilıcalı Mete Gazoz'un Elinden Tuttu! Ok Fırlatır Gibi Hindistan Cevizi Atacak! Adaya Geliyor... İşte Survivor 2022!
Merve Dizdar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Merve Dizdar Neden Boşandı, Ayrıldı? Merve Dizdar Kaç Yaşında, Nereli? mask
Merve Dizdar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Merve Dizdar Neden Boşandı, Ayrıldı? Merve Dizdar Kaç Yaşında, Nereli?
Birce Akalay Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birce Akalay Sevgilisi Kim 2021? Birce Akalay Kaç Yaşında, Nereli? mask
Birce Akalay Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birce Akalay Sevgilisi Kim 2021? Birce Akalay Kaç Yaşında, Nereli?
Mor Bikinili Pozlarıyla Beğeni Toplayan Ece Seçkin Kimdir, Kaç Kilo? Ece Seçkin Nasıl Ünlü Oldu? Ece Seçkin Dibine Dibine Şarkısı Nerede Çekildi? mask
Mor Bikinili Pozlarıyla Beğeni Toplayan Ece Seçkin Kimdir, Kaç Kilo? Ece Seçkin Nasıl Ünlü Oldu? Ece Seçkin Dibine Dibine Şarkısı Nerede Çekildi?
Deliha 2 Nerede, Ne Zaman Çekildi? Deliha 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Deliha 2’deki Şef Kim? Deliha 2 Kaç Dakika? mask
Deliha 2 Nerede, Ne Zaman Çekildi? Deliha 2 Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Deliha 2’deki Şef Kim? Deliha 2 Kaç Dakika?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status