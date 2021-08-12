Acun Ilıcalı Mete Gazoz'un Elinden Tuttu! Ok Fırlatır Gibi Hindistan Cevizi Atacak! Adaya Geliyor... İşte Survivor 2022!
Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz’un 2022 Survivor yarışmasına katılacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireyselde altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz İstanbul’a dönüş yaptı.
Olimpiyat oyunlarındaki başarısıyla son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Mete Gazoz’un Survivor 2022’de yer alacağı iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. Başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Mete Gazoz’un elinden Acun Ilıcalı mı tuttu? 2022’de All Star düzenleneceği söylenen Survivor yarışmasında Mete Gazoz’da mı yer alacak? İşte habere dair tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.