Altın'ı Olanlar Dikkat! Sarı Fırtına Tersine Dönebilir! Ünlü Analist Çok Sert Uyardı!

Kripto piyasasında vergi düzenlemesi etkisi

Senatolar altyapı yasasını belirli varlıkları vergi gereksinimlerinden hariç tutacak değişiklikler olmadan onayladığında, Bitcoin ve kripto piyasası Washington’dan gelen olaylara olumsuz tepki verdi. Mücadele diğer devlet kurumlarında devam edecek. Senator Cynthia Lummis konu hakkında 10.08.2021 tarihinde tweet attı:

Dijital varlık düzeltmesi için oy alma çabamız başarısız oldu, çünkü diğer senatörler üzerinde anlaşabilecekleri bir şeyi desteklemek için anlaşmazlıklarını bir kenara bırakmayı reddettiler. Sahadaki çabamızın sonunda bunu açıkladığınız için @SenToomey’e teşekkürler.

Haberlere rağmen, BTC mevcut seviyelerinde destek sağladı. Bu arada, diğer emtialar da aşağı yönlü bir görünüm aldı. Mart ve Mayıs 2021’deki büyük bir rallinin ardından Altın (XAU), 1.800 dolardan şu anki fiyatı olan 1.733 dolara düştü. Bu durum değerli metal ile Bitcoin arasında ters bir korelasyon olduğu teorisini güçlendirdi.

Ünlü traderın altın ve Bitcoin tahminleri

Trader Adam Mancini, Altın’ın 200 günlük hareketli ortalamasını (DMA) geçememesi ve 1.830 doların üzerindeki desteğini kaybetmesinin ardından düşüş modunda olduğuna inanıyor. Adam Mancini, değerli metalin desteğini 1.745 dolarda tutmasını bekliyor yoksa 1.690 dolara düşme riskiyle karşı karşıya. Boğaları izlemek için kritik alan 1.795 dolar. Trader ekliyor:

1.690 dolar buradan başarısız olursa, bir sonraki büyük destek için 1.575 dolara kadar uzun bir yol var. Gönderilen boğaların bir dibi onaylamak için bazı seviyeleri yeniden ele geçirmesi gerekecek. 1.750 dolar iyi bir başlangıç, ancak 1.770 doların üzerine çıkması durumunda büyük olasılıkla yükselişe geçecek ve yeni bir yükselişi tetikleyecek.

Adam Mancini, Bitcoin’in önceki aralığının altından yükselmesiyle Altın’ın zayıflık belirtileri gösterdiğini kaydediyor. Bununla birlikte trader, her iki varlığın da gelecekteki olası değer kazanma işaretleri göstermesinden dolayı, ters korelasyonda bir kırılmayı dışlamayacağını belirtiyor ve ekliyor:

Bitcoin BTC/USD uyanıyor. Teknikler, rallinin genç olduğunu öne sürüyor. Anahtar model, Eylül 2020’den 29 binde düzenlenen yükselen bir kanaldır. Muhtemel yol bundan sonra 54-55 bin, iyi bir geri çekilme, ardından 75 bin kanal direnci. 29 bin tutulmalı…

Altın bugüne kadarki en kötü dönemlerinden birini yaşarken Bitcoin yükseliyor

Arcane Research kısa süre önce BTC ve Altın arasındaki ters korelasyonu destekleyen bir rapor yayınladı. Kıymetli metal, türev ürünler piyasasında büyük bir satışla önceki günlerde birikmiş olan “bileşik zararları” oluşturuyor. Arcane Research, Asya ticaret seansı sırasında kısa bir süre içinde yaklaşık 24.000 Altın vadeli işlem sözleşmesi satıldığını ekledi. Bu, Altın’ın “şimdiye kadarki en hızlı ve ikinci en büyük nominal düşüşünü” oluşturdu. Makro ekonomik görünüm, her iki varlık üzerindeki fiyat hareketine katkıda bulunuyor gibi görünüyor.

Bazıları, ABD’nin yakında yayınlayacağı, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (CPI) ölçüsü olan enflasyonla ilgili raporunun “FED tarafından teşvikte bir azalmayı teşvik edebileceğini” düşünüyor. Enflasyon beklentileri ne kadar düşük olursa, yatırımcı o kadar az Bitcoin ve Altın’ı bir hedge enstrümanı olarak kullanma ihtiyacı hisseder. Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Analisti Mike McGlone, Bitcoin ve altının tam olarak bir makroekonomik olaydan kaynaklanan bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini iddia ediyor. Bu arada McGlone, BTC ve XAU’nun dijital ve analog değer depoları olarak “birlikte ilerleyebileceğine” inanıyor. Uzman ekliyor: