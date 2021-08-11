Ripple'dan Dev Hamle! Güney Kore'nin Devi İle Artık Ortak!

Ripple Yeni Ortak Kazandı

Güney Kore’nin en büyük havale şirketlerinden birisi olan GME Remittance ile yapılan ortaklığın duyurusu da bunun kanıtı oldu. SBI Ripple Asia ile ortaklık imzalayan şirket, Tayland’a daha hızlı ödeme yapılması için çalışacak. RippleNet Network’e katılan GME Remittance bundan sonra dünya çapında çok daha hızlı havale aktarımı yapabilecek ve kullanıcılara hizmet edecek.

Şirket COO’su Chandra Paudel konu hakkında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“RİPPLENET BİZİ YENİ ORTAKLIKLARLA 1-2 HAFTA İÇERİSİNDE YENİ ÜLKELERE TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN RİPPLE’I ORTAK OLARAK SEÇTİK. BU, BİZİM O PİYASAYA GİRİŞ SÜREMİZİ CİDDİ ANLAMDA AZALTTI VE RAKİPLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇMEMİZİ SAĞLADI.”

Tayland’ın en eski ve büyük bankalarından birisi olan Siam Commerical Bank, bu kapsamda yeni ortak GME Remittance ile bağlantı kurdu. İki kurum arasında RippleNet tabanlı havale işlemleri yapılacak ve bunun aslında bir hayli önemli bir durum olduğu görülüyor.

Ripple’ın Güney Kore piyasasına yönelik ortaklıkları hız kesmeden devam ediyor ve kısa süre içerisinde Coinone Transfer, Snetbe ve Hanpass gibi kurumlarla da ortaklıklar imzalanmıştı. XRP fiyatı ise bu haberlerin gölgesinde hafif bir ivme yakaladı.