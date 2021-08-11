Bitcoin'de Benzer Tablo! Görüntü 2020 Sonuna Benziyor! Bunun Anlamı Ne?
Türev borsalarının Bitcoin rezervleri, mayıs ayındaki çöküş öncesinde görülen 2020 yılı sonundakine benzer bir görüntü ile kadar geriledi. İşte detaylar...
Türev borsalarının Bitcoin (BTC) rezervleri, mayıs ayındaki çöküş öncesinde görülen seviyelere kadar geriledi.
Türev borsalarda, dün itibarıyla 1,256 milyon BTC bulunuyor. Bu sayı, 11 Mayıs'tan beri görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor.
Kurumsal yatırımcılar 2020 sonunu tekrar ediyor
Kurumsal yatırımcılar, Grayscale Bitcoin Tröstü (GBTC) gibi kripto para araçlarına yeniden ilgi göstermeye başlarken, veriler büyük oyuncuların düzeltme boyunca BTC birikimlerini artırdığını ortaya koyuyor.
Analist William Clemente, “Büyük oyuncular bu süreçte alım yapıyordu" diye özetledi.
Borsa rezervleri de bu durumu doğruluyor. Türev platformları, en son 2020 sonunda görülen bir trende şahit oluyor.
Türev borsalarının BTC rezervleri, bu yılki boğa piyasasının en ateşli dönemlerinde dahi artmaya devam etti. Söz konusu rezervlerde azalma, ancak boğa piyasasının başlangıcı olan 2020 sonunda görülmüştü.
Clemente, “10 bin ile 100 bin arasında BTC bulunduran adresler, 19 Mayıs'tan beri birikimlerine 269.450 BTC (12,1 milyar dolar) ekledi” diye belirtti.
Bu oluşumlar, Bitcoin'e 450 milyon dolar ile 4,5 milyar dolar aralığında yatırım yapmış durumda.
Birikim artıyor
Kurumsal yatırımcılar, Çin'in madencilere uyguladığı baskı veya ABD'nin altyapı yasasına ilişkin tartışmalardan etkilenmedi.
Borsaların BTC bakiyeleri, bir süredir azalma gösteriyordu. Salı günü itibarıyla borsaların Bitcoin rezervleri, son üç ayın en düşük seviyesi olan 2,44 milyon BTC'ye geriledi.
11 Ağu 2021 - 16:16 - Kripto Para Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.