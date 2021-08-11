Bitcoin'de Benzer Tablo! Görüntü 2020 Sonuna Benziyor! Bunun Anlamı Ne?

Türev borsalarının Bitcoin (BTC) rezervleri, mayıs ayındaki çöküş öncesinde görülen seviyelere kadar geriledi.

Türev borsalarda, dün itibarıyla 1,256 milyon BTC bulunuyor. Bu sayı, 11 Mayıs'tan beri görülen en düşük seviyeyi temsil ediyor.

Kurumsal yatırımcılar 2020 sonunu tekrar ediyor

Kurumsal yatırımcılar, Grayscale Bitcoin Tröstü (GBTC) gibi kripto para araçlarına yeniden ilgi göstermeye başlarken, veriler büyük oyuncuların düzeltme boyunca BTC birikimlerini artırdığını ortaya koyuyor.

Analist William Clemente, “Büyük oyuncular bu süreçte alım yapıyordu" diye özetledi.

Borsa rezervleri de bu durumu doğruluyor. Türev platformları, en son 2020 sonunda görülen bir trende şahit oluyor.

Türev borsalarının BTC rezervleri, bu yılki boğa piyasasının en ateşli dönemlerinde dahi artmaya devam etti. Söz konusu rezervlerde azalma, ancak boğa piyasasının başlangıcı olan 2020 sonunda görülmüştü.

Clemente, “10 bin ile 100 bin arasında BTC bulunduran adresler, 19 Mayıs'tan beri birikimlerine 269.450 BTC (12,1 milyar dolar) ekledi” diye belirtti.

Bu oluşumlar, Bitcoin'e 450 milyon dolar ile 4,5 milyar dolar aralığında yatırım yapmış durumda.

Birikim artıyor

Kurumsal yatırımcılar, Çin'in madencilere uyguladığı baskı veya ABD'nin altyapı yasasına ilişkin tartışmalardan etkilenmedi.

Borsaların BTC bakiyeleri, bir süredir azalma gösteriyordu. Salı günü itibarıyla borsaların Bitcoin rezervleri, son üç ayın en düşük seviyesi olan 2,44 milyon BTC'ye geriledi.