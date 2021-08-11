Balinalar Pastayı Kaçırmak İstemiyor! Bitcoin Fiyatıyla Alım Hareketine Geçtiler!
Bitcoin fiyatıyla birlikte balinaların BTC birikimleri de artış yaşamaya devam ediyor. Son birkaç ay içerisinde BTC fiyatı düşüş yaşasa da Bitcoin’e yapılan kurumsal yatırım geçen yıla oranla artış yaşadı. İşte detaylar...
Analitik firması olan Glassnode’ın Pazartesi yayınladığı verilere göre, 1 milyon dolar üzerindeki BTC işlemlerinin Eylül 2020 ile Ağustos 2021 arasındaki 11 aylık dönemde iki katından fazla arttığı tespit edildi. BTC’nin 4 ay önce ATH’si 1 milyon doları aşan işlemlerle birlikte, aktarılan toplam değeri %30’dan %70’e kadar artış yaşadı.
Bu eğilim, muhtemelen geçen yıl fiyatlardaki artış ve ardından artan kurumsal ilginin etkisiyle ortaya çıktı. Paylaşılan rapor ayrıca, işlemlerin çoğunun BTC işlemlerinin döviz kurunun 30.000 dolar altına düştüğünü vurguladı. Rapor, hacimli işlemlerdeki artışın Bitcoin’in fiyat hareketiyle ters orantılı olduğunu açıkladı. Rapor daha da detaylandırıldı,
BTC Temmuz ayı sonunda 29.000 doların altına inerken, 1 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasındaki işlem grubu belirgin bir artış yaşadı ve hâkimiyeti %20 oranında artırdı. Bu büyük miktarda gerçekleştirilen işlemlerin fiyat açısından oldukça yapıcı olduğu söylenebilir.
Başka bir kripto analitik firması olan Santiment verileri ise bu sonucu kanıtlar nitelikte oldu. Yakın tarihli atılan bir tweet’te firma, balina hesaplarının geçen hafta kral parası birikimlerini artırdığını ve bu süre aralığında 100 ila 10.000 BTC’ye sahip hesapların 100.000’den fazla para kazandığını açıkladı.
Tüm bunlara rağmen, yukarıda bahsedilen raporda küçük boyutlu işlem baskınlığında yapısal bir düşüş kaydedildi. Geçen yıl gerçekleşen işlemlerle bu sene karşılaştırıldığı zaman, 1 milyon doların altındaki işlem hacmi %70 oranında %30-40’a kadar geriledi.
Bu, küçük vadeli yatırımcıların, piyasa düzeltmeleri karşısında kârlarını maksimize etmek için varlıklarını erken satışa sunduğunu gösteriyor.
Raporun ulaştığı sonuç şu şekilde yer alıyor:
Bu iki çizelge, 2020 yılından itibaren Bitcoin ağından yeni kurumsal ve yüksek net değer sermayesi çağının aktığını açıkça gösteriyor.
11 Ağu 2021 - 16:27 - Kripto Para Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.