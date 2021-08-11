Clemente Yorumu İle Bitcoin Dünyasını Salladı! "Fiyatı 55 ile 57 Bin Arasında Olmalı!"

Geçtiğimiz günlerde bir başka ünlü zincir üstü analist Willy Woo’nun “Arz şoku var” yorumundan sonra benzer bir değerlendirme de Will Clemente’den geldi. Haftalık değerlendirmesinde iki tane yükselen zincir üstü veriye değinen Clemente, Glassnode grafiğini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Mavi çizgi, likit olmayan arz şokunu temsil ediyor. Bu oran zayıf eller olarak gördüğümüz likit coin’lerin, güçlü eller olarak gördüğümüz likit olmayan coin’lere dönüşmesini gösteriyor. Pembe çizgi, borsalardaki arz şoku oranını temsil ediyor. Burada da borsalarda tutulan arzın, dolaşımdaki toplam arza oranı belirtiliyor. Bu iki ölçüm de yukarı doğru hareket ediyor. Fiyat ise geride kalıyor”

“Piyasa BTC toplamaya devam ediyor”

Clemente’ye göre likit olmayan arz şokunun sürdürülebilir olan bu yükselişi ve borsalardaki arz şoku oranı, piyasa katılımcılarının BTC toplamaya devam ettiğinin çok net bir göstergesi…

“Küçük yatırımcı alıp tutmaya başladı”

Clemente ayrıca perakende yatırımcılara baktığı zaman, topluluğun her geçen gün dhaa fazla satın alma ve hodl etme davranışı tespit ettiğini söyledi:

“Küçük adamlar, çılgınlar gibi BTC alıyorlar. Toplam dolaşımın içinde tuttukları BTC oranı sadece yüzde olarak artmadı aynı zamanda, geçmişinde az da olsa harcama bulunan güçlü eller olarak da piyasada artmaya başladılar.

Yeşil çizgi: Perakende yatırımcının tuttuğu arz yüzdesi

Mavi çizgi: Perakende yatırımcı tarafından tutulan likit olmayan arzın yüzdesi”

“Yeni yatırımcının kısa sürede çıkma niyeti yok”

Zincir üstü analist, Bitcoin ağına gelen yeni yatırımcıdaki artışa da dikkat çekiyor. Clemente’ye göre, piyasaya giren yeni yatırımcının kısa sürede buradan çıkmaya niyeti yok:

“Yeni yatırımcının gelişini gösteren zincir üstü metrikler Mart ayında düşüşe geçmişti. Ancak yatırımcının NET büyümesi de ya sabit kalmıştı ya da yukarı yönlü olmuştu. Bunun anlamı ise yeni yatırımcının gelişi azalırken, uyuyan yatırımcının ise çıkışının daha da az olmasıydı. Bir başka deyişle, blok zincire gelen yatırımcının niyeti piyasada kalmak”

“Bitcoin 45 bin dolar seviyesinden yüzde 20 daha artmalı”

Clemente’ye göre; piyasa katılımcılarının, HODL etme işaretleri verdiği bu dönemde arz ve talep dengesizliğini gidermek için Bitcoin fiyatının 45 bin dolar seviyesinden yüzde 20 daha yukarı çıkması gerekiyor:

“Likit arz dengesizliğini gidermek için Bitcoin’in hala 55 bin ilâ 57 bin aralığına gitmesi gerekiyor.”

Clemente tüm bu olumlu yorumlarına rağmen, zincir üstü metriklerde hala bazu ‘kırmızı bayraklar’ın da olduğunu belirtti:

“Bitcoin’in gidişatı açısından ve zincir üstü bir görüş ile işlem aktivitesindeki büyük düşüş ‘ayılar’ için bir işaret olabilir. Mempool (BTC ağı tarafından onaylanmayı bekleyen geçerli işlemler), işlem sayıları, aktif adresler gibi istatistiklere bakma telaşı içindeyiz. Fiyatın kesinlikle yükseliş yönüne döndüğünü anlamak için, gecikmeli olarak gördüğüm bu ölçümlerin tekrar toparlandığını görmek isterim”